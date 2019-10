Jordi Trias anuncia la retirada després de 20 anys al bàsquet professional

Jordi Trias ha anunciat aquest matí, a travès d'una emotiva carta a les xarxes socials, que es retira després de 30 anys jugant a bàsquet, 20 d'ells com a professional. El Bàsquet Girona, on va militar la temporada passada, haurà estat el seu darrer equip i li haurà permès haver-se acomiadat a casa, a Fontajau, on va començar a despuntar amb el Casademont Girona.

"Gràcies bàsquet per ajudar-me a crèixer i a agafar confiança en mi mateix per convertir-me en l'home i en el pare que soc avui", escriu Trias en la carta. Després es dedica a donar les gràcies a tots els clubs on ha militat, començant pel Casademont Girona i acabant pel Bàsquet Girona de Marc Gasol. Trias també ha jugat amb el Múrcia, el Barça, el Joventut, l'Andorra, el València, el Barça B i el Manresa, en una trajectòria plena d'èxits personals i col·lectius. El pivot gironí, de 38 anys, es va formar als Maristes i de seguida va passar al Sant Josep, a l'Adepaf i va debutar a l'ACB amb el Casademont. Era el 31 d'octubre de 1999 i el rival, el Cantàbria (91-70) en un equip dirigit per Trifon Poch.

A l'ACB hi ha disputat 403 partits, fent 2.020 punts, capturant 1.560 rebotsi acumulant 3.012 crèdits de valoració. En el seu palmarés hi destaca l'Eurolliga conquerida amb el Barça (2009/10), club amb el que també s'havia apuntat la Copa d'aquella temporada i la del 2007. A més hi va guanyar la lliga ACB 2008/09.