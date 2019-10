El talent del Lió deixa l'Uni sense capacitat de resposta

El mateix director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, ho ha estat explicant bé en la transmissió del partit de Televisió de Girona: "A l'Eurolliga no pots jugar igual que a la lliga espanyola perquè totes les jugadores tenen molta qualitat". Si fa una setmana, en la seva estrena a la competició a la pista del Fenerbahçe, l'Uni va poder igualar el potencial ofensiu de les turques gràcies a la seva innegable qualitat per acabar perdent de només quatre punts (86-82), aquest vespre les gironines no han pogut repetir la història contra un Lió que ja li havia fet 50 punts al descans: 50-33. El talent de Johannès, la increïble mobilitat d'una pivot gairebé dos metres com Ciak, els triples des de casa seva de Tanqueray... Massa armes perquè l'Spar Citylift Girona hagi tingut opcions de guanyar el partit sense unes bones prestacions defensives. Guanyar partits d'Eurolliga lluny de Fontajau jugant per sobre dels 80 punts serà molt complicat. I avui no era el dia per aconseguir-ho (89-67) perquè tot i la relativa millora de les prestacions de l'Uni en el tercer quart, les franceses han acabat guanyat per uns indiscutibles 22 punts de diferència.