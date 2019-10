Tony Parker concentra el bàsquet francès a Lió

El passat mes de març, l'Spar Citylift Girona va deixar fora de l'Eurocup un Asvel Lió que es va presentar en aquells quarts de final amb les absències de dues de les seves jugadores més importants, Alysha Clark i Clarissa Dos Santos, i no va saber competir contra un Uni que, en l'últim gran servei al club d'una immensa Nadia Colhado (17 punts i 18 rebots jugant amb el canell trencat), va sentenciar l'eliminatòria en el partit d'anada a la ciutat del Roine (57-80). Aquell Lió, però, es va recuperar i, setmanes més tard, es proclamaria campió de la Lliga francesa en derrotar el Montpeller, i aquest estiu encara s'ha reforçat més fitxant les dues jugadores clau dels seus dos principals competidors a França: Helena Ciak, del Montpeller, i Marine Johannès, del Bourges. «El projecte de Tony Parker a l'Asvel està fent passos de gegant cada temporada i aquest curs està clar que és l'equip amb més potencial de França i un aspirant a arribar molt lluny a l'Eurolliga», explicava ahir Èric Surís abans de marxar cap a Lió, on aquest vespre (20.00, TVGi) l'Spar Citylift Girona juga el seu segon partit de l'Eurolliga després de la bona imatge però derrota en els instants finals en l'estrena a Istanbul contra el potent Fenerbahçe (86-82).

Mític base dels San Antonio Spurs, i conegut també fora de les pistes perquè va estar casat amb l'actiu Eva Longoria, Tony Parker és el propietari de l'Asvel, que, des del passat més de juny també compta amb el suport econòmic de l'Olímpic de Lió de futbol, ha convertit França en referència del bàsquet tant en masculí com en femení. Pel que fa al Lió Asvel Feminin, Parker va fitxar fa dos estius el tècnic i una jugadora del Montpeller, Valery Demory i Ingrid Tanqueray, que al costat d'altres referents com la brasilera Clarissa Dos Santos, la belga Julie Allemand o la nord-americana Alysha Clark van guanyar la darrera Lliga francesa tot i la decepció de cara contra l'Uni a Europa. Ara, amb l'aval del títol a França, el Lió vol fer-se un nom a Europa i Parker no ha escatimat en despeses fitxant les dues jugadores clau de la selecció francesa i dels seus dos principals rivals: la pivot del Montpeller Helena Ciak i l'aler del Bourges Marine Johannès. La setmana passada, en la primera jornada de l'Eurolliga, el Lió va perdre a la pista del gran favorit del grup, el Dinamo Kursk de Marta Xargay i Roberto Iñiguez, tot i que va anar molts minuts al davant en el marcador. Ciak, amb 14 punts i 7 rebots, va ser la millor d'un Lió que va causa molt bona impressió a Èris Surís, que ha analitzat bé el partit.

«Mantenen el mateix entrenador i el gruix de l'equip, continuen totes les seves peces importants i han incorporat dues de les millors jugadores de França. Johannès és la principal referència exterior de la selecció francesa i és una gran anotadora amb molt talent; i Ciak, que ja la vam veure l'any passat contra Montpeller, és una jugadora molt gran que condiciona molt els atacs i que al mateix temps té molta mobilitat tot i fer gairebé dos metres», va desgranant el tècnic de l'Uni, que no amaga el desgast de la seva plantilla després d'unes setmanes amb molts partits i viatges: «L'equip està patint desgast, sobretot mentalment, però estem entrenant molt bé i tenim la il·lusió de jugar a Lió després de la bona imatge que vam oferir a Istanbul».