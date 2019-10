El futbol femení continua el seu creixement a Girona

Les llicències de futbol femení segueixen creixent a les comarques gironines segons confirma la Federació Catalana. Aquesta temporada s'han tramitat 1.090 llicències, unes 200 més que el curs passat, i en global de Catalunya hi ha 600 altes de més, disparant el número total de practicants per sobre les 6.000. Jordi Bonet, delegat de la FCF a Girona, assegura que «estem contents perquè la promoció del futbol femení amb la campanya 'Orgullosa', que arriba al tercer any, ha funcionat molt bé».

La temporada 2014/15 a Girona hi havia poc més de 800 fitxes federades de noies que feien futbol. Cinc temporades més tard el número de llicències ja s'ha situat per sobre del miler, i tot apunta que seguirà creixent en anys futurs. Abans de formar part d'equips exclusivament femenins, alevines i alguna benjamina s'inicien al costat dels nens. «A Girona hem passat de les 890 fitxes aproximadament de la temporada passada a les 1.090 d'aquesta, o sigui que l'evolució és constant», apunta Bonet.

Una temporada més, el màxim representant gironí, per categoria, del futbol femení és el Sant Pere, que milita a la Primera Nacional, un equivalent a la Segona B masculina. Aquest curs el club empordanès ha arribat a un acord de col·laboració amb el Girona després que a l'estiu s'arribessin a plantejar la renuncia de categoria pels elevats costos econòmics. El Porqueres és l'únic representant a Preferent, mentre que Olot, Pontenc, Cabanes, Girona i Santa Eugènia juguen a Primera Catalana.