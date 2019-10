El repte de sumar allà on cap equip ha sigut capaç d'esgarrapar la victòria

Li prova al Llagostera això de jugar fora de casa. Tot i venir de baix, de Tercera, de mantenir bloc i saber que l'objectiu no ha de ser pas cap altre que la permanència, l'equip ha demostrat ser valent i no tenir por de cap rival ni escenari, per més imponent que sigui. Així s'expliquen les tres victòries a domicili en poques jornades. Són 9 punts de 12 possibles com a visitant, xifres a l'abast de molt pocs perquè gairebé cap altre conjunt ha guanyat tants partits a fora. Per engreixar aquestes xifres positives aquesta tarda, a partir de les cinc, toca una prova de foc. Una de les moltes que li esperen aquesta temporada. Al davant, un Andorra que també ve de baix, però que viu una realitat ben diferent. El club que presideix Gerard Piqué i que entrena Gabri García té objectius ambiciosos. Una plantilla construïda a cop de talonari tot intentant atrapar una categoria superior més aviat que no pas tard i una ratxa de vuit jornades sense perdre fan que l'equip del Principat sigui l'actual segon classificat, a part de ser invicte al Comunal Prada de Moles. Un molt bon local contra un excel·lent visitant.

«Ens espera un partit molt complicat perquè l'Andorra no ha perdut cap partit a casa. Disposa de jugadors de màxim nivell i de categoria superior. És un equip que intenta jugar la pilota i que s'adapta molt bé al seu camp, un dels més grans de la categoria. Juga amb molta velocitat per les bandes i també a la segona línia», avisa el tècnic Oriol Alsina en unes declaracions que recull la pàgina web del Llagostera. Pasquina serà baixa degut a la targeta vermella que va veure la setmana passada contra el Barça B. Per la seva banda, l'Andorra recupera Martí Riverola i Moha Keita, un cop han complert les seves respectives sancions.

Serà una tarda de retrobaments, perquè el rival d'avui compta amb fins a quatre persones que han estat vinculades al conjunt blaugrana: Nico Ratti, Moussa Sidibé, Albert Jorquera (segon de Gabri) i Kiko Martí (entrenador de porters). «És un plaer tornar a coincidir amb tantes persones que han passat pel Llagostera. Junts vam viure temporades molt maques i tots ells sempre formaran part de la meva vida com a amics», afegeix Alsina.