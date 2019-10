El Bàsquet Girona continua sent un malson per a qualsevol equip

El Bàsquet Girona presentava el partit amb una imatge del terrorífic pallasso Pennywise i amb el lema «Serem el seu malson». I així va ser, el partit va ser una autèntica pel·lícula de terror per a L'Hospitalet, sobretot a partir del tercer període, quan els locals van començar a posar la directa per apoderar-se, totalment, del domini del partit. Un partit on els gironins van aconseguir la setena victòria consecutiva (74-56) i són l'únic equip que es manté invicte en aquest inici de LEB Plata.

Semblava que el malson seria per als de casa, i és que els barcelonins van començar amb un parcial de 0-7. Un marcador que no va intimidar uns gironins invictes i que ben aviat van començar a demostrar per què són un equip sòlid en defensa i potent atac per, de mica en mica, anar retallant distància. Tot, fins que Cosialls va fer un triple que posava per primer cop els gironins per davant en el marcador (16-14), i després tot va ser més fàcil per als de Formento, que del 10-14 havien passat al 21-14, cosa que va obligar l'entrenador visitant a demanar temps mort. Un temps mort que no va fer cap afecte, i és que al final dels primers 10 minuts els locals dominaven per 8 punts (26-18).

El nivell va baixar en el segon període. No és que els gironins deixessin d'atacar bé. Trobaven bones oportunitats de tir, però no entraven. Tampoc havien abaixat el nivell defensiu, però als rivals els entraven tirs complicats. L'espectacular jugada de Hester, amb esmaixada final inclosa, per exemple, posava el 36-31 sobre la botzina.

Un gran inici després del descans va fer que els de Fontajau agafessin un avantatge de 10 punts (45-35). I és que ahir sobre el parquet no només hi va haver un Pennywise que posés a ratlla L'Hospitalet. Ho va ser Albert Sabat, en la direcció de joc i anotant 14 punts. També ho van ser Antonio Hester, Gerard Sevillano i Victor Moreno, tant en punts com en rebots, i és que ahir els de Formento van capturar un total de 42 rebots, 20 dels quals ofensius.

No va patir el Bàsquet Girona fins al final del partit, i la diferència de 18 punts final (74-56) va ser la màxima que van tenir els gironins, que van posar la cirereta del pastís amb l'última cistella del gironí de 17 anys Adrià Moncanut, que ahir va debutar amb el conjunt de Fontajau.