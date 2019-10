El Llagostera fa mèrits per esgarrapar un valuós punt davant l'Andorra

Tot i ser tots dos acabats de pujar a Segona B, el Llagostera i l'Andorra competeixen en desigualtat de condicions. Els homes d'Oriol Alsina fan mèrits jornada rere jornada per apropar-se a la part alta de la taula mentre els andorrans compten amb el factor Gerard Piqué, que ha permès tenir una plantilla amb garanties per lluitar per l'ascens. De moment, el club presidit pel central blaugrana és segon amb 19 punts i es troba a un punt del líder, Lleida Esportiu, després de ser frenat ahir pel Llagostera amb un empat (1-1) al camp de Prada de Moles. Els gironins van fer mèrits per igualar el marcador amb un gol de Santi Magallán a l'inici de la segona part, que feia justícia després que l'extrem Moussa Sidibe –ex del Llagostera– avancés els locals al minut 19.

Conscient que l'Andorra no els serviria el partit amb safata, Alsina va apostar per concentrar el joc al mig del camp i anar desgastant el rival a poc a poc. La primera ocasió del Llagostera va arribar en una acció de pissarra obra de Gil Muntadas que el també exllagosterenc Ratti va frustrar amb seguretat. De seguida, Moussa va castigar superant Marcos amb una rematada que no deixava indiferents els gironins. Van anar a la recerca del gol sense aturador.

A la represa, la tàctica del tècnic va donar els seus fruits. L'argentí Magallán ràpidament aconseguia igualar la balança i donar al seu equip encara més benzina per afrontar la resta del duel. Amb el gol, el Llagostera va fer un pas endavant per pressionar a l'àrea del conjunt tricolor, que al 87 es quedava en inferioritat numèrica després de l'expulsió de Gaffoor per una entrada sobre Sascha.