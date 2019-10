Objectiu: arribar al clàssic sense perdre

L'Spar Citylift Girona rep aquesta tarda (18 h) el Campus Promete, ascendit de la Lliga Femenina 2, amb l'objectiu d'aconseguir una nova victòria que les faci arribar invictes al gran clàssic de la Lliga Femenina de la pròxima setmana a la pista del Perfumerías Avenida. Les de Salamanca també hi arribaran si aquest migdia aconsegueixen superar el Zamora com a visitants.

Un partit que tot just serà el tercer partit oficial d'aquesta temporada a Fontajau, després d'haver-ne jugat un total de nou. El conjunt entrenat per Èric Súris només ha jugat a casa en el partit de Supercopa davant el Perfumerías Avenida i la quarta jornada de Lliga contra l'Ensino. La resta de partits -quatre de Lliga, dos d'Eurolliga i un de Supercopa de Catalunya- els ha jugat lluny de Fontajau. Així, el preparador gironí explica que la gent «no pot arribar a imaginar la duresa que és tenir tants desplaçaments fora en aquest inici de temporada», per això afirma que «tenim ganes de jugar a casa, davant la nostra gent».

L'Uni es trobarà aquesta tarda amb dues velles conegudes, precisament dues jugadores que van ajudar el conjunt gironí a guanyar les dues lligues que han aconseguit. Una és Vanessa Gidden, que amb aquesta, ja suma tres temporades amb el conjunt de La Rioja i en aquest inici de curs té una mitjana de 10 punts per partit i 7,6 rebots. La jamaicana va militar a les files gironines en la temporada 2014/15, any de la primera Lliga gironina. L'altra és Leia Dongue, qui va arribar a Fontajau a meitat de la temporada passada. Precisament la de Moçambic s'ha convertit en l'estrella de l'equip entrenat per Jacinto Carvajal, i té una mitjana de 15 punts per partit i 14,8 de valoració.

El Campus Promete arriba a Girona amb la moral alta després d'aconseguir la segona victòria de la temporada la setmana passada a casa contra el Zamora (64-58). L'últim precedent contra les de La Rioja va ser en la temporada 2017/18, any que van perdre la categoria per l'any passat tornar a pujar. El resultat a Fontajau va ser de 74-52 i a Logroño, de 58-71. Tot i que les de La Rioja ja saben el que és guanyar al pavelló gironí. Ho van aconseguir en el curs 2015/16 (71-81).