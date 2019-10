Plàcid triomf de l'Uni abans d'encarar una setmana important

L'Spar Citylift Girona ha aconseguit una victòria còmode aquesta tarda davant el Campus Promete a Fontajau (64-51). D'aquesta manera, les de Surís arribaran amb la moral ben alta en els compromissos d'aquesta setmana. Primer dijous disputaran el primer partit de l'Eurolliga com a locals i diumenge visitaran al Perfumerías Avenida Clàssic de la Lliga Femenina.

Les gironines han començat a agafar avantatge des d'un bon principi, i ja els hi ha bastat amb el primer quart per fugir a més de 10 punts de les rivals (18-6). Llavors, les visitants no han donat símptomes d'aproximar-se en el marcador i només han trobat solucions amb l'ex Uni, Leia Dongue, que ha acabat amb 24 punts.

Així, amb un bon treball en defensa i amb la tranquil·litat d'anar més de 10 punts per sobre, les de Fontajau han acabat guanyant per 13 punts (64-51) i d'aquesta manera continuen invictes en la competició domèstica, amb sis victòries.