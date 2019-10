Carles Mas és l'heroi de l'Olot

La Unió Esportiva Olot torna a vèncer després de quatre jornades sense sumar de tres. Els de la Garrotxa no només es van endur els tres punts, sinó que van disputar 90 minuts molt complets tant en atac com en defensa i van fer gaudir als 1.169 espectadors que van acudir al Municipal. L'angoixa provocada perquè els resultats no acompanyaven a l'equip es va veure reflectida amb l'abraçada i la celebració dels jugadors olotins amb el xiulet final.

Durant els primers 45 minuts el partit no va tenir cap dominador clar. L'Olot va fer més mal amb atacs posicionals, sortint jugant des de darrere i amb un Eloi molt encertat sortint amb la pilota jugada i activant els atacants garrotxins. Per altra banda, el Nàstic va disposar de les millors oportunitats sortint al contraatac aprofitant la velocitat dels seus davanters. A diferència d'altres jornades, l'Olot no va desaprofitar la primera ocasió que va tenir per fer l'1 a 0. Al minut 13, Hèctor va aprofitar un refús de la defensa grana per fer un xut escorat impossible d'aturar per Barragán. Amb el gol local, el Nàstic va posar una marxa més i de seguida Perone va tenir la primera per als tarragonins amb una rematada de cap des del punt de penal.

El partit es va convertir, per moments, en un anades i tornades constant i al minut 30 Eloi Amagat va estar a prop de fer el 2 a 0 en un contraatac dirigit i finalitzat per ell, però l'esfèrica va marxar desviada per sobre del travesser. Al minut 38, el Nàstic va respondre de nou aprofitant la velocitat dels seus atacants. Pol Ballesteros va recórrer tot el camp conduint l'esfèrica fins arribar a la frontal i posar a prova Ballesté amb un tret ajustat, però el porter barceloní va estar providencial per evitar l'empat. Dos minuts més tard, Pedro Martín no va desaprofitar una pilota a l'espai per batre Ballesté amb una subtil i precisa vaselina i fer l'1 a 1 amb què es va arribar al descans.

A la segona meitat, el camp es va anar inclinant a poc a poc en favor de l'Olot. Els de Garrido es van fer amb el domini absolut del partit, tenint l'esfèrica, sent profunds i trepitjant contínuament l'àrea rival. Al minut 52, Kilian tenia la primera del segon temps pels locals després d'una gran jugada col·lectiva, però el tir de l'atacant figuerenc va sortir defectuós.



Partit trencat

El matx cada vegada estava més trencat, fet que a priori beneficiava al Nàstic per la velocitat i qualitat dels seus atacants. Al minut 64, Habran va tenir l'1 a 2 a les seves botes però Ballesté va aturar sense problemes el xut centrat del francès.

Els de la Garrotxa seguien arribant amb més perill a l'àrea rival, fins que al minut 80 la recompensa va arribar en forma de gol. Carles Mas va aprofitar una pentinada amb el cap de Kilian per rematar de forma acrobàtica i fer el 2 a 1 definitiu. En els minuts restants, els de Garrido van sobreviure a les envestides dels tarragonins i van endur-se tres punts vitals després de quatre jornades sense conèixer la victòria. Al final del duel, Raúl Garrido va mostrar la seva satisfacció per la victòria: «Estic molt content, sobretot pels jugadors. Hem competit contra un equip molt fort i ens ho hem deixat tot al camp. Tenim ambició per lluitar per reptes més macos que la permanència», va dir el tècnic d'un Olot més content que mai. A la Garrotxa esperen que el triomf sigui un punt d'inflexió.