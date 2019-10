El Peralada trenca la ratxa i deixa escapar dos punts en la visita a Manresa

La sensació és que ahir van perdre's dos punts pel camí. Per control, pressió, ocasions... La resposta és clara quan el Manresa dona el resultat per bo. El Peralada va empatar ahir al Nou Estadi del Congost (1-1) després de veure's sorprès per un gol a pilota aturada en la segona part. Els xampanyers, que van tenir contra les cordes el conjunt local durant bona part del partit, van avançar-se abans del descans amb un gran gol de falta directa de Víctor Bertomeu. L'ebrenc no va fallar des de la frontal de l'àrea per donar el premi que tant buscava l'equip d'Albert Carbó, encara que bona part de la feina feta va quedar esguerrada a causa de la diana de Luque. Tot i trencar la ratxa de victòries, els verd-i-blancs continuen sumant i ja tenen 14 punts a la classificació.

Més fort que mai, el Peralada va anar decidit a resoldre el partit. Ben ordenats sobre el terreny de joc i adjudicant-se la possessió de la pilota per atacar l'àrea manresana. En rebre una assistència de Ritxi, Bertomeu va gaudir del primer xut aturat pel porter Busquets. Medina va seguir-lo amb una rematada que sortia llepant la fusta. Aroca només va haver d'intervenir per salvar un cacau de Walter Fernández, encara que el perill que generaven els locals era mínim. En l'última jugada del primer temps, el davanter ebrenc va marcar el 0-1 amb una falta directa des de la frontal.

A la represa, el Manresa va fer un pas endavant però els xampanyers no van retrocedir i van continuar sòlids en defensa. Veient frustrada una bona ocasió de Ritxi amb xut al primer pal que hauria sentenciat el partit, el Peralada va rebre el càstig amb un gol de Luque, també a pilota aturada, que suposava l'empat.