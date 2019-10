Dos líders invictes a Fontajau

Dissabte, després d'una primera meitat molt igualada, en què el Bàsquet Girona no va trobar l'encert en atac que l'ha acompanyat en aquest inici de Lliga, la intensitat defensiva i l'aclaparador domini del rebot dels gironins van deixar sense capacitat de resposta l'Hospitalet (74-56). Diumenge a la tarda, tot just vint-i-quatre hores més tard, els 24 punts de Leia Dongue en el seu retorn a Fontajau van ser absolutament insuficients per evitar la còmoda victòria de l'Spar Citylift Girona sobre el Campus Promete (64-51) en una tarda de Fires amb prop de tres milers d'espectadors al pavelló gironí. La de dissabte va ser la setena victòria del Bàsquet Girona en les set jornades de LEB Plata i la de diumenge, la sisena de l'Spar Citylift Girona en sis jornades de Lliga Femenina-1. L'equip entrenat per Àlex Formento és líder en solitari de la seva competició, amb els seus tres perseguidors -Múrcia, Menorca i Prat- ja amb dues derrotes; mentre que el conjunt que dirigeix Èris Surís comparteix el lideratge de LF-1 amb -qui si no?- el Perfumerías Avenida, que tampoc ha perdut cap partit encara, amb un grup de quatre perseguidors -València, Gernika, Cadí i Tenerife- també ja amb dues derrotes acumulades.

Amb l'Uni i el projecte de Marc Gasol, Girona compta amb dos equips de bàsquet que, compartint el pavelló de Fontajau en el seu dia a dia i per als partits, encara no han perdut ni a Lliga Femenina-1 ni a LEB Plata. Dos líders invictes que, el proper cap de setmana, tenen dues sortides compromeses que poden començar a condicionar els primers objectius en Lliga. Diumenge vinent, l'Uni visita el Würzburg de Salamanca, on es trobarà un Perfumerías Avenida que, encara que li va anar de ben poc fa dues setmanes contra el València, tampoc ha perdut en aquesta Lliga. Les poques ensopegades de gironines i castellanes fan que els duels directes entres els dos equips, com el d'aquest diumenge o el de la segona volta, el 16 de febrer a Fontajau, tinguin incidència en el factor pista en el play-off a l'hora de la lluita definitiva pel títol de Lliga.

«Hem de ser molt ordenats a l'hora de preparar els partits, abans de pensar en Salamanca tenim un partit molt important a l'Eurolliga contra el Sopron, un equip que ha jugat les dues últimes Final Four i que arribarà a Girona després d'haver guanyat els seus dos primers jocs en la competició», avisa Èric Surís, que en la setmana de la visita a l'Avenida té abans una cita de molta transcendència en el primer partit com a locals en una Eurolliga on, a diferència del que passa a Lliga Femenina-1, les gironines encara no coneixen la victòria (derrotes a les pistes de Fenerbahçe i Lió en les dues primeres jornades).

Amb més calma, i detall, podrà preparar Àlex Formento el partit del Bàsquet Girona a Múrcia. Amb l'exbase Rafa Monclova a la banqueta, els murcians ja van lluitar per l'ascens la temporada passada i ara hi tornen amb un munt d'estrangers, alguns ja amb experiència a Plata del curs passat. De moment, el Múrcia ha perdut dos partits. La setmana passada, d'un punt a la pista del Villarrobledo (67-66), i, de manera més inesperada, fa tres jornades a la Roda (71-61). Una victòria dels gironins a Múrcia, que seria la vuitena en vuit jornades, deixaria el Bàsquet Girona molt ben situat per jugar la Copa LEB Plata, un títol que es juguen, a partit únic, els primers classificats de les dues conferències de LEB Plata al final de la primera volta de la primera fase (11 jornades). A l'altre grup, el Juaristi és l'únic equip invicte.