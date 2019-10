Nirmal Purja fa els 14 vuitmils en només sis mesos

Nirmal Purja, un nepalès de 36 anys, s'ha convertit en l'escalador que en menys temps ha fet cim en els 14 'vuit mils' del planeta, un èxit conquerit en només sis mesos i que a altres alpinistes els ha portat diversos anys.

Purja va fer cim al Shishapangma, de 8.027 metres i situat al Tibet, sis mesos i una setmana després que ho fes al Annapurna I, on va començar un repte que va denominar 'Projecte Possible'. Mingma Sherpa, de l'agència Seven Summit Treks, que li va facilitar la logística al seu equip, ha indicat que l'alpinista asiàtic va estar acompanyat al cim del Shishapangma per tres xerpes.

"Missió aconseguida", va escriure Purja en el seu perfil oficial d'Instagram des de la catorzena muntanya més alta del món i última del seu projecte. Després de començar a l'Annapurna, el 23 d'abril, va escalar en el següent mes el Dhaulagiri, el Kanchenjunga, l'Everest, el Lhotse i el Makalu. Després es va traslladar al Pakistan per pujar el Nanga Parbat, el Gasherbrum I, el Gasherbrum II, el K2, i Broad Peak, i posteriorment al Nepal on va escalar el Cho Oyu i el Manaslu abans d'acabar al Shishapangma.

Aquesta gesta de pujar els 14 'vuit mils' del planeta amb prou feines ha estat aconseguida per una dotzena d'alpinistes, entre elles l'espanyola Edurne Pasabán. L'anterior rècord de fer cim en aquestes muntanyes estava en poder del sud-coreà Kim Chang-ho, que ho va fer en set anys, 10 mesos i sis dies, segons el blocaire Alan Arnette.

Purja, que va servir amb les forces especials britàniques, va ser el que va fer al maig la fotografia que mostrava desenes d'escaladors encallats al cim de l'Everest i que es va tornar viral, provocant que el govern del Nepal redactés un nou conjunt de regles d'escalada destinades a reduir la multitud en aquesta zona, arran de les crítiques dels escaladors que van dir que estava descuidant la seguretat i atorgant permisos a qualsevol que pagués 11.000 dòlars.