Fontajau torna a ser d'Eurolliga

3 de febrer del 2016. Ara fa més de tres anys i mig, Fontajau va viure el que seria el seu darrer partit d'Eurolliga amb una inesperada victòria de l'Spar Citylift Girona, llavors encara amb Miguel Àngel Ortega a la banqueta, contra un Praga on hi havia Laia Palau (3 punts i 9 assistències), Tija Andusic (cap minut), la gironina Marta Xargay (0 punts) i una Sonja Petrovic que, tot i ser a Fontajau, no es va ni canviar per unes molèsties a l'espatlla. L'Uni es va emportar la victòria amb la veterana Vita Kuktiene de màxima anotadora i amb 15 rebots de la seva compatriota Lina Pikciute en un ajustat final amb un triple de Noe Jordana i un bàsquet després de rebot ofensiu de Knezevic (54-52). El Praga, que llavors era el vigent campió d'Europa i que aquella temporada, un cop recuperada Petrovic, acabaria tornant a disputar la Final Four, no va jugar precisament un gran partit aquell mes de febrer a Girona contra un Uni que, amb la derrota d'una setmana més tard a Bourges, tancaria la seva primera experiència a l'Eurolliga com a cuer del seu grup.

31 d'octubre de 2019. Demà, l'Spar Citylift Girona rebrà el Sopron hongarès en el retorn de l'Eurolliga a Fontajau. Després de tres bones experiències a l'Eurocup, culminades amb les històriques semifinals de la temporada passada, l'Uni ha tornat a la màxima competició i ha arrencat amb dos partits, i dues derrotes, lluny de Fontajau contra Fenerbahçe i Lió. Demà toca el Sopron, un participant en les dues últimes Final Four i que ha guanyat els seus dos primers partits, i que s'afegeix a la llista de 7 equips que van passar per Fontajau en aquella primera experiència a l'Eurolliga del curs 2015/16: Wisla Cracòvia, Ekaterinburg, Bourges, Nadezhda Orenburg, Castors Braine, Agü Spor i Praga. Aquesta temporada, l'Uni no repetirà cap rival d'aquell any perquè, curiosament, cinc d'ells han anat a caure a l'altre grup (Praga, Ekaterinburg, Orenburg, Castors Braine i Bourges), mentre que, dels altres dos, un juga l'Eurocup (Agü Spor) i l'altre no disputa competició europea (Wisla Cracòvia).

En aquella primera experiència a l'Eurolliga, l'Uni va guanyar quatre dels set partits que va disputar a Fontajau i, en canvi, va perdre tots els partits com a visitant. A Fontajau van caure el Wisla Cracòvia, amb 11 punts i 12 rebots d'Artemis Spanou i dos atacs finals fallats per les poloneses que hauria canviat la història; el Castors Braine en un gran partit de Noe Jordana, 23 punts amb 7 triples, que va salvar el cap, només temporalment a Miguel Ángel Ortega; l'Agü Spor (25 punts de Krisi Givens); i el Praga en el fins demà últim partit de l'Eurolliga que s'ha jugat a Fontajau. En les tres derrotes -Ekaterinburg, Nadezdha i Bourges- destaquen l'espectacular duel anotador entre Chelsea Gray (20) i la mítica Diana Taurasi (36) en l'ajustada victòria del potent equip rus a Fontajau (72-76).