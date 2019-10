«Fontajau ha d'empènyer perquè el Sopron senti que el partit se li fa llarg»

A Istanbul i a Lió, contra els potents Fenerbahçe i Asvel, les jugadores i el cos tècnic van poder recordar una realitat que, de fet, ja tenien clara abans de començar: a Europa és molt complicat guanyar fora de casa. I a l'Eurolliga i, concretament en el grup que li ha tocat aquesta temporada a l'Spar Citylift Girona, tampoc serà fàcil fer-ho a casa, encara que la combinació entre la millor plantilla de la seva història i l'ambient de Fontajau obren les portes que les gironines aspirin a guanyar partits tan complicats com el d'aquest vespre contra el Sopron (20.15, Esport3). «És un partit de màxima dificultat contra un Sopron que ve de guanyar els seus dos primerts partits i que ha disputat les últimes Final Four. La diferència és que és aquí a casa i que esperem crear un clima el màxim favorable possible per tots junts competir el partit i, tan de bo, guanyar-lo», diu Surís, que «espera que la gent gaudeixi de l'Eurolliga, de veure grans jugadores com Brooks i Crevendakic, i al mateix temps crear un ambient prou especial perquè al Sopron se li facin molt llargs els quaranta minuts».

El Sopron encara és un equip més potent que el Fenerbahçe i el Lió? Èric Surís dribla la pregunta perquè «se'm podria preguntar si "aquest és el rival més complicat que ens hem trobat?" perquè el grup està ple d'equips econòmicament molt potents i pensats per aspirar a tot en aquesta Eurolliga». Però, la realitat és que, després que a l'estiu tothom fes l'anàlisi que el Sopron havia perdut potencial respecte l'equip que ha jugat les dues últimes Final Four, les hongareses han començat l'Eurolliga guanyant a la pista del Gydnia polonès i contra el Fenerbahçe a casa. Respecte a la temporada passada, el Sopron ha perdut el tècnic, Roberto Íñiguez, la gironina Queralt Casas i estrelles com Yvonne Turner o Candice Dupree. Però, en canvi, a parer d'Èric Surís, «mantenen un bloc de jugadores que es coneixen bé i que, sobretot, són molt físiques amb canvis constants en les posicions de 3, 4 i 5; són un equip molt compacte».

Anant peça a peça, la jove aler sèrbia Aleksandra Crvendakic és la principal referent que el Sopron va poder mantenir aquest estiu. I, per compensar les baixes de Turner o Dupree, ha arribat la talentosa ex-aler pivot del Perfumerías Avenida Jelena Brooks (abans Jelena Milovanovic), que, com en el cas d'Andusic a l'Uni, l'any passat no va jugar després de ser mare. Però, en el cas de Brooks, l'ara jugadora del Sopron ja va arribar a temps de jugar l'Europeu, on va ser una de les peces més importants de Sèrbia al costat de Sonja Petrovic o de la mateixa Crvendakic. L'altre fitxatge important del Sopron a l'estiu va ser la base nord-americana Briann January, i de moment el nou tècnic de l'equip, l'hongarès David Gaspar, ha convertit les tres –Crvendakic, Brooks (Milovanovic) i January– en les peces clau de l'equip acompanyades per la també sèrbia Jovanovic i les hongareses Zsofia Fegyverneky i Bernadett Hatar, el sostre de l'Eurolliga amb els seus 2,08 d'alçada.

La victòria en la primera jornada a la pista del Montpeller, on l'Uni la temporada passada va sortir escaldat en la tornada de les semifinals de l'Eurocup, demostra el potencial d'aquest Sopron. Les hongareses hi van guanyar 53-66 amb 16 punts de Crvendakic i Brooks i 14 de Hatar. En canvi, contra el Fenerbahçe (62-66), va destacar Jannary, amb 17 punts, seguida de Crvendakic, segurament el talent jove que acabarà agafant el lloc de Sonja Petrovic com a millor jugadora de Sèrbia, que amb 13 punts va tornar a demostrar que és la referència ofensiva més constant d'aquest Sopron.