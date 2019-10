L'Espanyol rep una clatellada a Bilbao i el Reial Madrid no té pietat del Leganés

L'Espanyol va tornar a la crua realitat. Després de dues victòries consecutives, una a Europa i l'altra a la Lliga, l'equip de Pablo Machín va encaixar anit un sever correctiu al camp de l'Athletic. En només un quart d'hora, un doblet d'Iker Munian dibuixava un panorama desolador per a un conjunt, el blanc-i-blau, que tot i reaccionar va ser incapaç de remuntar. Abans del descans Bernardo va marcar però l'àrbitre va anul·lar el gol per un fora de joc d'allò més ajustat. Ja a la segona meitat es van mantenir les alternances, però novament l'efectivitat va ser per als de casa, mentre que per més que ho intentava, l'Espanyol no era capaç de traduir les seves arribades en perill real. A poca estona per al final, Muniain va tornar a participar en l'acció del 3-0 però aquest cop forçant el gol en pròpia de Víctor Gómez. És la setena derrota a la Lliga dels de Machín, que continuen penúltims.



En va fer prou el Reial Madrid amb 24 minuts per deixar el partit que anit l'enfrontava amb el Leganés vist per a sentència. El temps que va trigar a fer tres gols al cuer de Primera. Rodrygo i Kroos van obrir la llauna amb un parell de gols en dues accions pràcticament consecutives, en què Benzema hi va participar amb un parell d'assistències. I Sergio Ramos va fer el tercer en un penal que es va haver de repetir. Ja al segon temps, amb tot dat i beneït, Benzema i Jovic van arrodonir la golejada.