Primera victòria de l'Uni a l'Eurolliga (64-58)

Les derrotes a Istanbul i Lió no varen acabar amb la moral de les jugadores de l'Spar Citylift Girona, que ajudades pel bon ambient de Fontajau han derrotat un dels millors equips d'Europa, el Sopron hongarès, per aconseguir la seva primera victòria a l'Eurolliga. Amb una Coulibaly immensa sota cistella, 14 rebots, l'Uni ha fet una exhibició de solidesa defensiva davant el talent de Crvendakic i companyia per acabar lligant la victòria amb un triple de Magali Mendy a mig per acabar.

Un rebot ofensiu de Coulibaly dels que fan més mal als entrenadors, és a dir després de tir lliure, ha fet pujar el 10-2 al marcador fent enrabiar el tècnic hongarès que ha demanat temps mort. Encara no s'havien jugat quatre minuts de partit i l'Uni ja havia deixat clar que volia guanyar. Una posada en escena totalment diferent de la d'Istanbul o Lió. Amb Araújo de quatre i Elonu jugant de "tres", les jugadores de l'Uni han sortit a demostrar que a l'Eurolliga també poden guanyar. Demostrar-s'ho a elles mateixes i a les 2.500 persones que van escollir el bàsquet femení de casa per davant de les nits de Halloween que vénen importades des dels Estats Units. I no guanyar davant d'un qualsevol. Sinó davant el fins avui invicte Sopron, un habitual de les últimes Final Four, que amb el talent de Crvendakic i la facilitat anotadora de January ha capgirat el marcador posant-se 6 punts amunt (14-20), després d'un triple de l'aler sèrbia només de començar el segon quart.

L'aparició de Rosó Buch ha posat sobre la pista l'alegria que necessitava l'Uni per treure's la por de sobre. I ajudada per una immensa Coulibaly, aquesta no té mai por ni quan es troba al davant amb dos armaris com Jovanovic i l'altíssima Hatar, la base de Mataró ha liderat una nova estrebada de l'Uni en el marcador. Un triple de Mendy ha posat el 30-24 que ha fet saltar l'afició gironina abans que l'ofici de Jelena Brooks (Milovanovic quan jugava a l'Avenida abans de casar-se i ser mare) ho ha deixat en el 30-28 del descans.

Ajudat per l'experiència d'Istanbul i Lió, l'Uni ha entès guanyar als grans "monstres" de l'Eurolliga jugant partits per sobre dels 80 és molt complicat. Per no dir gairebé impossible. I davant un rival tan dur, des del punt de vista físic i de solvència defensiva, com el Sopron calia guanyar-lo sent tan intenses. I aquí ningú supera a Coulibaly. Amb la pivot maliana fent-se immensa dins la zona, l'Uni ha marcat la línia a un Sopron que ha tingut molts problemes per anotar en el tercer quart i, amb l'ajuda d'un altre físic impactant com el de Sykes, i el bàsquet que porten a dins jugadores com Elonu, Palau, Buch o Araujo, les gironines han acabat el tercer quart guanyant de 13 punts (50-37). L'últim bàsquet, un triple alliberador de Sykes que veia com, per fi, li entrava un tir de fora.

13 punts de marge poden semblar una renta àmplia, però no et garanteix res davant d'un equip de la qualitat del Sopron. Quan més cantaven els aficionats de Fontajau, Crvendakic ha continuat a la seva fent que el darrer quart es jugués sempre per sota dels deu punts de marge. Un triple de Fegyvemeky ha glaçat el cor a Fontajau a menys de tres minuts per acabar (57-53), però en el moment que feia falta més caràcter Maria Araújo se l'ha jugat per anotar d'esquena a cistella en el següent atac i, després, Elonu ha demostrat la seva ambició per saltar a posar-li un tap a una Jovanovic que li treu un cap i mig. Però encara no hi havia res fet. Brooks ha sabut buscar-se dos tirs lliures per seguir posant emoció al partit abans que, una altra jugadora sense por a gairebé res, com Magali Mendy clavés un triple que ha fet saltar a Fontajau. 62-55 i un minut per jugar-se. Això no ja ho aixeca ni el Sopron.