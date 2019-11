Guanyar a Múrcia i jugar la Copa

La Copa de LEB Plata és un títol que es decidirà, a partit únic el dissabte 28 de desembre, en un duel entre els dos primers classificats de cada conferència al final de la primera volta. I, a manca de quatre jornades per aquest tall, el Bàsquet Girona tindrà més que ben encarrilat el seu bitllet per jugar la Copa, i optar així al primer títol en categoria sènior des que Marc Gasol va fundar el club, si demà és capaç de guanyar a la pista del Múrcia. Una derrota encara deixaria els gironins com els candidats més ben situats a jugar la Copa, però una victòria seria gairebé definitiva perquè el Múrcia quedaria descartat i les opcions de Menorca i Prat passarien per, a més d'ells guanyar-ho, esperar que l'equip d'Àlex Formento fallés molt en les tres jornades restants.

A l'altra conferència, l'Oest, el Juaristi basc està calcant els números del Bàsquet Girona, els dos són líders amb set victòries en set jornades, i també té els seus perseguidors a dues victòries: Estela Cantàbria i Tizona. Continuant amb els paral·lelismes entre les dues conferències, el Juaristi també juga aquesta jornada a la pista del segon classificat, en aquest cas diumenge a les 12 del migdia. En qualsevol cas, passi el que passi a l'Oest, si el Bàsquet Girona es classifica per jugar la Copa LEB Plata, aquesta es disputarà a Azpeitia (Juaristi), Santander (Estela Cantàbria) o Burgos (Tizona) perquè la normativa de la Federació Espanyola diu que l'amfitrió de la Copa LEB Plata es va alternant cada any entre les dues conferències. I la temporada passada, l'Alacant la va acollir i la va guanyar superant clarament el Zamora per 86-68 tot i la lesió del gironí Quique Garrido només de començar el partit. En cas de renúncia del primer classificat de l'Oest ( l'amfitrió s'ha de fer càrrec de l'allotjament de rival, àrbitres, membres FEB...), el Girona podria optar a portar la Copa a Fontajau.

Els números del Bàsquet Girona per anar a la Copa són prou clars. Guanyant demà a la pista del Múrcia deixaria als actuals segons classificats a tres victòries més l' average, és a dir, descartats. Menorca està a dues victòries més l' average i, per tant, necessita guanyar-ho tot, i que els gironins perdin tres partits. Complicada la segona premissa i també la primera, perquè els balears han de jugar contra Barça B, Villarrobledo, Múrcia i Prat. Finalment hi ha el cas del Prat, que també es troba a dues victòries dels gironins i han de passar per Fontajau en la penúltima jornada. El partit a Girona i un calendari complicat, aquest cap de setmana contra el Villarrobledo i el proper a la pista del Múrcia tampoc facilita que els barcelonins puguin deixar el projecte de Marc Gasol sense jugar el seu primer títol d'àmbit estatal.