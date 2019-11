El Bàsquet Girona busca donar un cop d'autoritat a Múrcia

«Afrontem la jornada amb el reforç que ens dona el darrer partit i el treball de les últimes setmanes. Tenim la màxima il·lusió i ambició per intentar guanyar el partit», reconeix el tècnic del Bàsquet Girona, Àlex Formento, davant el duel que jugaran avui a la pista del Múrcia, segon classificat (19.00). «Tenen l'experiència de l'any passat, en què ja va fer un gran curs. Ha mantingut un bloc, amb el mateix entrenador, i han fet la clara aposta d'anar per l'ascens. Han doblat posicions i tenen arguments. Serà un partit molt complex i complicat, en què haurem d'estar molt bé si desitgem guanyar». Una victòria deixaria als gironins a un peu i mig de la Copa LEB Plata, que es disputarà a partit únic el 28 de desembre contra el primer classificat de l'altre grup de la categoria. «La il·lusió per guanyar ho pot tot. No pensarem ni en el possible cansament, ni en el desgast, ni en res de tot això. Volem guanyar, i no hi ha res que ens importi més que això». El Bàsquet Girona és líder i està invicte, gràcies a un inici de Lliga espectacular, en què suma set victòries en les set jornades disputades. El seu rival, el Múrcia, és segon a dos triomfs, empatat amb el Menorca i el Prat. Una victòria a domicili seria un cop d'autoritat que tothom intentarà que es produeixi.