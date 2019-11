Primera derrota de la temporada del Bàsquet Girona (83-70)

La classificació per a la Copa LEB Plata del Bàsquet Girona encara haurà d'esperar algunes jornades perquè l'equip que entrena Àlex Formento ha perdut avui el seu primer partit de la temporada a la pista del Múrcia (83-70). Els locals han anat sempre per davant en el marcador amb un gran Norris (17 punts i 8 rebots per un 33 de valoració) i el Bàsquet Girona, Víctor Moreno (16 punts), no ha tingut opcions reals de victòria.