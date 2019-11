Sud-àfrica derrota Anglaterra i es proclama campiona del món per tercera vegada

La selecció de Sud-àfrica s'ha proclamat campiona del món de rugbi després de vèncer aquest dissabte a la final disputada a l'Estadi de Yokohama a Anglaterra (12-32), un resultat que li permet alçar el seu tercer títol mundial i igualar a Nova Zelanda, que li cedeix el ceptre.

El combinat africà va treballar el seu triomf durant 60 minuts, liderat per un Duane Vermuelen que va acabar com a 'MVP' del partit, per sentenciar en l'últim quart d'hora amb dos assajos que el van encaminar cap al seu tercer entorxat, després dels aconseguits el 1995, en seu país, i el 2007, precisament davant els anglesos a l'Stade de France de París.

I és que el 'XV de la Rosa', que en semifinals havia donat la sorpresa en eliminar al campió defensor Nova Zelanda i que arribava com a favorit a la cita, va anar sempre a remolc en un partit en què va acusar la pressió asfixiant dels 'Springboks' i en què va patir un dur revés només començar.

Després que el obertura Handré Pollard errés un cop de càstig, Kyle Sinclair es quedava fora de combat després de patir un fort cop, quedant inconscient durant alguns segons, en intentar parar a Makazole Mapimpi.

Mentre Anglaterra es recuperava de l'incident, Sud-àfrica aprofitava l'atordiment per anotar els tres primers punts, obra de Pollard, tot i que Owen Farrell va igualar als 23 minuts en concretar un altre cop de càstig (3-3). Els mateixos protagonistes van portar el duel a empat a 6, abans que els de Rassie Erasmus comencessin a distanciar-se.

Dues noves anotacions de Pollard van permetre als sud-africans marxar amb avantatge a vestidors, i va ser el mateix obertura què, gairebé des del mig del camp, va augmentar la renda als cinc minuts de la represa (6-15). Farrell va frenar la sagnia (9-15) i, quatre minuts més tard, va poder posar al seu equip a tres, però va fallar un llançament llunyà i escorat.

De nou Pollard va anotar per posar el 9-18, i Anglaterra va respondre per al 12-18, donant noves mostres de confiança. No obstant això, va ser el començament de la fi per al 'XV de la Rosa'; als 26 minuts del segon temps, l'ala Makazole Mapimpi va aconseguir el primer assaig del partit i Pollard no va fallar en la conversió (12-25).

Els d'Erasmus ja havien desarmat al combinat anglès, i només va quedar rematar-; Cheslin Kolbe va posar superada la mitja hora el segon 'try' dels sud-africans, i Pollard va tornar a encertar per pujar el definitiu 12-32 al lluminós.

Siya Kolisi, primer capità dels 'Springboks' de raça negra a guanyar un Mundial, va alçar el trofeu al cel de Yokohama. "Tenim molts problemes a casa nostra, tenim diferents cultures, races ... però hem demostrat que som capaços de qualsevol cosa si treballem junts", va assenyalar emocionat després del partit.

Amb això, Sud-àfrica aconsegueix el seu tercer Mundial, els mateixos que els mítics 'All Blacks', tot i que a diferència dels neozelandesos, els 'Springboks' no van disputar els dos primers tornejos (1987 i 1991).