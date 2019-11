Cop d'autoritat de l'Olot al camp de l'Ejea

L'Olot ha donat un cop d'autoritat aquest migdia al camp de l'Ejea, amb una convincent victòria per 0-2. Pedro del Campo ha avançat els de Raúl Garrido ben aviat, als cinc minuts, després d'una bona jugada de Pep Chavarría fins a la línia de fons. La seva centrada al cor de l'àrea l'ha aprofitada l'exjugador del Figueres, que arribava fantàsticament des de la segona línia.

Els garrotxins haurien pogut ampliar el seu domini, però poc abans del descans han vist com l'Ejea desaprofitava dos penals per neutralitzar-lo. Primer, Torras ha vist com el porter Ballesté li aturava un xut des dels 11 metres al minut 35, i aquest mateix jugador, a un minut de la mitja part, errava una nova pena màxima, que aquesta vegada ha anat fora.

A la represa l'Olot ha seguit molt seriós. Si en el primer temps el 0-1 havia arribat molt d'hora, el 0-2 també ha sigut matiner. L'ha fet Xumetra,

que controla la pilota fins l'àrea, es busca el forat i executa creuat lluny de l'abast de Rafa Santos. Al final el marcador ja no s'ha mogut més i ha servit la segona victòria seguida de l'Olot en un estadi on fins ara aquesta temporada ningú hi havia pogut guanyar.