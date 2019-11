El Llagostera es retroba a casa

«Al costat de la nostra afició volem tornar a ser el Llagostera de sempre», reconeixia Oriol Alsina a la prèvia. Dit i fet. Les paraules del tècnic del Llagostera prenien ahir tot el significat després d'aconseguir un triomf in extremis contra l'Ebre (2-1), gràcies a un gol de Kuku en temps d'afegit. El conjunt local es retroba al Municipal, on no guanyava des del passat 28 de setembre quan va imposar-se a l'Hércules. Després d'aquesta victòria, els d'Alsina se situen a la setena posició amb 15 punts –estan a 3 del play-off.

Amb l'avantatge de jugar a casa, el Llagostera ràpidament va incomodar el rival. Tot i així, l'Ebre estava atent a la pressió dels locals per jugar també les seves cartes. Als primers 15 minuts, Aimar va tenir el primer perill a punt de rematar un córner. La rèplica dels aragonesos va ser immediata amb un cacau de Juampa Barros refusat a córner. Però els d'Alsina encara tenien més a dir i Noel va fer bé els deures per avançar el seu equip amb una gran rematada.

El ritme del partit no va afluixar i Marcos va haver d'intervenir per escapçar un xut d'Emaná que també veuria com l'àrbitre li anul·lava una diana per fora de joc. La defensa local va procurar frenar qualsevol intent de l'Ebre. Al minut 43, Bigas va retirar-se lesionat.

A la represa, el Llagostera va tornar a ser castigat pels penals i Jesús Rubio va empatar transformant la pena màxima. La igualtat al marcador no convencia els d'Alsina, que van picar pedra fins aconseguir la meritòria victòria. Kuku, que va entrar al 63 per Cortés, va ser l'encarregat de portar l'eufòria al Muncipal amb un gol a l'últim sospir.