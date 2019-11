El Múrcia atura la ratxa de victòries del Girona

Era evident que el Bàsquet Girona no guanyaria tots els partits de la temporada, però la primera derrota va arribar en una pista de les que compten, la del segon classificat, amb una diferència significativa per a l' average de 13 punts (83-70) i just el dia que els gironins podrien haver deixat sentenciada la seva classificació per jugar la Copa LEB Plata. «Només hem tingut la iniciativa en alguns moments de primer, però després hem anat a remolc i el Múrcia ha fet més mèrits per guanyar», resumia al final del partit el tècnic del Bàsquet Girona, Àlex Formento, reconeixent que el seu equip no havia tingut opcions reals de victòria tot i que, a sis minuts per acabar, un bàsquet de Cosialls deixava la diferència amb només 7 punts (65-58). Un triple i un bàsquet de Jeff Solarin van evitar que el Múrcia s'arribés a posar nerviós i s'acabés emportant un partit en el qual havia destacat molt André Norris (33 de valoració amb 17 punts i 98 rebots).

La primera derrota de la temporada no baixa el Bàsquet Girona del seu lloc com a favorit per jugar la Copa LEB Plata, perquè acabar com a primer de la conferència est encara depèn només dels gironins. Si el Bàsquet Girona guanya el Pardinyes, el Prat i l'Albacete jugarà la Copa faci el que faci el Múrcia que encara té una derrota més, igual que el Menorca. El Prat, en canvi, va perdre ahir contra el Villarrobledo i virtualment diu adeu a la Copa.

Més enllà dels números de la Copa, el Bàsquet Girona es va tornar a trobar ahir amb un equip que li va voler plantejar un partit a molts punts i que, a diferència del que havia passat amb, per exemple, el Barça B, ahir l'equip d'Àlex Formento no va saber canviar el guió a través de la seva defensa.

A partir del segon quart, els primers deu minuts havien acabat amb empat a 22, els gironins sempre van anar a remolc d'un Múrcia on Norris, Solarin o Robinson anotaven amb relativa facilitat. Les faltes, o els moments de descans, d'Antonio Hester també varen ser un problema perquè el Bàsquet Girona trobava a faltar molt el seu físic quan el nord-americà no estava en pista per plantar cara als pivots locals. Un d'aquests, Jeff Solarin, va protagonitzar els minuts finals del tercer quart quan el partit es va posar més costa amunt per al Bàsquet Girona que, tot i intentar-ho, ja no podria reconduir la situació.