Un Sarrià embalat suma el segon triomf seguit a casa davant el Palma del Río

El Sarrià va aconseguir el segon triomf consecutiu a casa davant el Palma del Río (33-27) en un partit força plàcid pel conjunt entrenat per Salva Puig, que a partir del quart d'hora de partit va començar a tenir un avantatge considerable en el marcador que ja no deixaria escapar.

Els visitants, que arribaven com a cuers de la classificació encara sense sumar cap punt, no van tenir res a fer davant uns sarrianencs inspirants tant en atac com en defensa. De fet, els andalusos només van anar per davant en el marcador en els campassos inicials del partit (2-3) i a partir del 4-3 els blaus sempre van portar la iniciativa en el marcador, incremantant la diferència de mica en mica.

Així, arribats al quart d'hora de joc, els de Puig ja dominaven per 4 gols (8-4) i van incrementar aquest avantatge fins arribar als 7 gols de diferència al final dels primers trenta minuts de joc (18-11). Una diferència prou còmode que permetia als sarrianencs afrontar la segona part amb més tranquil·litat.

Tot i així, no es van relexar després del descans i els locals van arribar a tenir un marge d'11 gols passats sis minuts de la represa (24-13). Llavors sí, el Sarrià es va permetre el luxe d'afrontar el que quedava de partit amb una mica més de relaxació, i això va fer que els visitants retallessin la diferècia fins a cinc gols ja a les acaballes del partit, tot i que la diferència final va ser de sis (33-27).