El València enfonsa una mica més l'Espanyol de Machín

L'Espanyol de Pablo Machín va encaixar una nova derrota a casa (1-2) que enfonsa els blanc-i-blaus en la classifiació. Els valencianistes, amb gols de Dani Parejo i Maxi Gómez, van remuntar a uns pericos que s'havien avançat en la primera part amb un gol de penal de Marc Roca. Un resultat que permet als d'Albert Celades posar fi a la ratxa de tres partits seguits de Lliga sense guanyar.

Tot i així, els primers 45 minuts a l'RCDE Stadium van tenir color blanc-i-blau. Els de Machín van arribar amb facilitat a l'àrea visitant davant la passivitat d'un rival que no va ser capaç de fer un xut a porta i que va acusar la pressió i el rimte alt dels locals.

A la mitja hora, en un servei de banda lateral, Kondogbia va treure una mà a l'àrea que l'àrbitre no va dubtar en senyalar com a penal. Marc Roca, en el llançament, va enganyar a Cillessen amb un tir ras a la dreta per inaugurar el marcador (1-0).

Els onze metres també van protagonitzar l'inici de la segona part, quan Darder va fer caure Diakhaby, encara que una mà prèvia del defensa francès revisada pel VAR va anul·lar la pena màxima. Sí que va assenyalar penal poc després, en el minut 68, per una empenta de Víctor Gómez a Rodrigo que Parejo es va encarregar de transformar (1-1).

Un gol que va fer estirar el conjunt de Celades i poc més de 10 minuts més tard va aconseguir remuntar després d'una pressió en la sortida de pilota dels catalans. El València va recuperar la pilota, que Rodrigo va posar al cor de l'àrea perquè Maxi Gómez rematés de cap al fons de la xarxa (1-2)

D'aquesta manera, els valencians arriben fins als 17 punts i queden a dos de la zona europea abans de rebre dimarts el Lille a Mestalla a Champions. Mentrestant, l'Espanyol queda penúltim, amb 8 punts, en la seva segona derrota de la setmana, i el Leganés, últim, el podria empatar a punts si supera l'Eibar. Els de Machín esperen recuperar el somriure en la seva competició fetitxe de l'any, l'Europa League contra el Ludogorets.