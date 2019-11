La victòria contra el Sopron marca el camí a Salamanca

La victòria de dijous en l'Eurolliga contra un dels millors equips europeus dels últims anys, el Sopron hongarès, va demostrar que l'Spar Citylift Girona és capaç de competir contra qualsevol rival si aconsegueix jugar amb la intensitat defensiva que li va acabar donant el títol de Lliga la temporada passada i que, fa només tres dies, va posar en molts problemes estrelles com Jelena Brooks a Fontajau. La imatge de Mima Coulibaly imposant-se físicament a les grans pivots del Sopron, l'Uni va acabar agafant 15 rebots més que les hongareses, explica molt bé com l'Uni es va aconseguir estrenar en l'Eurolliga i marca el camí de com afrontar el primer clàssic de la temporada. Aquesta tarda (19.00, Teledeporte), el Würzburg es trobarà amb un dels Perfumerías Avenida amb més talent ofensiu de les últimes temporades amb dues nord-americanes «top», Jewell Loyd i Tiffany Hayes, acompanyant a les clàssiques Sílvia Domínguez i Laura Gail a més de Vitola, Cazorla, Akhator, Samuleson, Vilaró...

«Després d'una victòria tan important com la de dijous, l'equip sempre està en un bon punt mental per la injecció de moral que suposa haver guanyat contra el Sopron fent un gran paper en defensa», explica Èric Surís, que té molt clar, i no s'equivoca, que la victòria contra l'Avenida en la Supercopa del mes de setembre a Fontajau no serveix com a precedent: «Ja tenim experiència que cada clàssic és un món, tenim recent l'experiència de la temporada passada en què nosaltres les vam apallissar aquí i després elles ens varen apallissar de més allà per fer-se amb el primer lloc de la Lliga regular i després nosaltres les vam guanyar al play-off final».

Després de perdre la final de la darrera temporada, el Perfumerías Avenida va refermar l'aposta per Miguel Ángel Ortega posant-li a les seves mans un equip per recuperar un títol que, després de la inesperada decisió de la FIBA de deixar-los fora de l'Eurolliga, s'ha convertit en gairebé una obligació. Així, aquest dijous, mentre l'Uni es trencava les banyes contra el Sopron, les castellanes es desfeien per 40 punts de diferència en l'Eurocup d'un altre equip hongarès, el Gyor, sensiblement menys complicat. «Salamanca és un equip amb molt potencial ofensiu, s'han reforçat bé i les que continuen, gent com Lloyd, Domínguez i Gil, tenen molta influència dins de l'equip», argumenta Surís, que té ben definit on ha de situar el focus d'atenció de la seva defensa: «Lloyd, Domínguez i Hayes tenen molts punts a les mans i un gran domini del bloc directe per acabar elles mateixes les jugades o per assistir a les interiors». De moment, ni Uni ni Avenida han perdut cap partit en Lliga i l'equip que guanyi avui es posarà lider en solitari de LF-1.