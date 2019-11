Àlex Márquez es proclama campió del món de Moto2 en el circuit de Sepang

El pilot català Àlex Márquez es va proclamar campió del món de Moto2 després d'acabar segon després del sud-africà Brad Binder en la carrera del Gran Premi de Malàisia, penúltima cita del Mundial de motociclisme, i alça així el seu segon títol després del del campionat de Moto3 el 2014.

Al de Cervera li era suficient ser segon al Circuit Internacional de Sepang sempre que el seu principal rival pel campionat, el suís Thomas Luthi, no guanyés la carrera. El suís va ser tercer, i el català va sumar 20 punts que li van permetre convertir-se en el nou rei de la cilindrada intermèdia, rellevant l'italià Francesco Bagnaia.

Amb això, completa l'any perfecte dels Márquez, després que el seu germà Marc es proclamés campió de MotoGP per sisena vegada a Tailàndia; com el 2014, tots dos tornen a aconseguir el títol de les seves respectives categories en la mateixa temporada.

Àlex Márquez, de 23 anys, ha aconseguit aquest títol pel seu propi dret, tot i haver de «carregar» amb la pesada llosa de ser el «germà petit» d'un mite del moticiclisme com és el seu germà Marc Márquez, que ja suma vuit títols mundials de motociclisme.

El petit dels Márquez va aconseguir el seu primer títol mundial l'any 2014 en la categoria de Moto3 i com el seu germà major, va decidir donar el salt a la categoria intermitja -Moto2- la temporada següent. Tot i que les comparacions que es van fer entre ell i el seu germà des del principi van acabar sent odioses i sense res a veure amb la realitat de cada un d'ells. Els dos ha repetit per segona vegada en la història una fita esportiva que dos germans es proclamin campions mundials en la mateixa temporada del campionat del món de motociclisme, com ja va passar el 2014.

El pilot de Cervera, sempre fidel a Estrella Galicia 0'0, va començar la seva trajerctòria esportiva en el mundial de 2012 com a pilot convidat, i el 2013 ja va dipsutar la pirmera temporada completa amb una KTM de l'equip cerveser, aconsguint una espectacular victòria a Japó, a més de quatre podis, el que el va portar a ser quart de la general i obetenint el premi al millor Rookie de l'any.