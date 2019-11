Ballotelli amenaça de deixar un partit fat d'insults racistes

El futbol italià va deixar aquest diumenge la lamentable actuació racista contra Mario Balotelli de part de l'afició del Hellas Verona, reincident en aquests successos, en la victòria del seu equip (2-1) sobre el Brescia. Balotelli va fer el gol visitant però no va poder evitar la derrota.



L'internacional italià va voler deixar el partit, quan va rebre els crits i insults racistes en l'inici del segon temps, però va ser convençut per la resta de jugadors per quedar-se al camp. El col·legiat va aturar uns minuts el partit però no va prendre mesures més contundents.





Mario Balotelli responded to the racist chants by kicking the ball into the stands.



His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch. pic.twitter.com/vvzuY7oBHZ