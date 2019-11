L'Olot s'impulsa cap amunt

«Això no s'atura», assegurava Raúl Garrido més content que un gínjol. L'Olot ja ha trobat la tecla que faltava per treure tot el rendiment a la maquinària. Els garrotxins van imposar-se ahir davant l'Ejea (0-2) en un duel molt disputat que demostra el pas endavant que ha fet l'equip després de la victòria a casa contra el Nàstic. Va ser «el punt d'inflexió» per impulsar-se i començar a mirar cap amunt a la classificació –són desens amb 13 punts. A diferència d'altres jornades, van comptar amb l'encert per finalitzar les jugades. Primer va ser el figuerenc Pedro del Campo qui obria la llauna amb un gol matiner i després era l'estartitenc Jordi Xumetra qui ho rematava a la segona part. Abans, els aragonesos van deixar escapar dos penals que van ser frustrats per Pol Ballesté i la manca de punteria.

Amb les energies renovades i la dosi de confiança que va suposar tornar a sumar els tres punts, l'Olot va començar el partit de la millor manera. Al minut 5, Pedro va avançar els garrotxins després d'engaltar una pilota centrada per Pep Chavarría al cor de l'àrea. El gol matiner va fer reaccionar l'Ejea, que va respondre amb un cacau de Ballarín. Els de Garrido, però, van continuar fent de les seves. La possessió de pilota i les línies avançades van anar acompanyades de més ocasions. Hèctor Simón va veure com el porter Rafa Santos refusava el seu xut i tot seguit era Masó qui enviava l'esfèrica fora amb un cop de cap ajustat al primer pal.

Al 24, Kilian Grant va estar a punt d'engreixar el marcador amb un cacau que sortia llepant el travesser després de desfer-se tot sol de la defensa aragonesa. El cop de sort per a l'Ejea va arribar al cap de deu minuts. L'àrbitre va assenyalar la pena màxima i l'afició local ja cantava l'empat quan va aparèixer Ballesté. El porter va ser providencial per aturar el xut des dels onze metres. Abans de marxar als vestidors, els locals van gaudir d'una altra oportunitat amb el segon penal. La pressió d'haver fallat el primer va pesar massa sobre Torras, que va enviar el seu xut directament a fora.

Veient que la situació podia canviar en qualsevol moment, l'Olot va decidir anar per feina a la segona part. Tant és així que només reprendre el joc Xumetra va fer pujar el 0-2 al marcador. Chavarría va tornar a aparèixer en el moment més oportú per assistir l'extrem empordanès, que va fer tota la resta sorprenent Rafa Santos amb un xut creuat.

A partir d'aleshores, Garrido va iniciar els canvis fent entrar Salinas per Soler amb la intenció d'aguantar el resultat. Es necessitava contenció. Per la seva part, l'Ejea també va moure fitxa per generar un revulsiu a l'equip que es traduís amb perill a l'àrea olotina. Els defenses van mostrar-se molt hàbils per refusar una triple ocasió dels locals.

Traient aigua per assegurar-se la victòria, l'Olot va dispersar la pressió dels aragonesos i va aprofitar el contracop per atacar. Al 87, Peque va veure com el porter li aturava el que podria haver estat el tercer gol. Sense deixar treva a l'Ejea, els de Garrido van aguantar el marcador per endur-se un important triomf del Municipal de Luchán, on fins ahir ningú no havia aconseguit endur-se els tres punts encara.