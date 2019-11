Luis Enrique participa en una prova ciclista a Girona

Fa poc més de dos mesos l'exjugador i exentrenador del FC Barcelona emetia un comunicat anunciant la mort de la seva filla Xana, que ens deixava amb només nou anys a causa d'una llarga malaltia. Abans ja havia fet un pas al costat deixant al seu ajudant, Robert Moreno, al comandament de la selecció espanyola, càrrec que va ocupar durant una mica menys d'un any.

Més de dos mesos després del tràgic succés, Luis Enrique ha participat en la prova ciclista 'Sa Costa Brava' que es desenvolupa ne terres gironines. L'asturià, un amant de l'esport i més en concret de la bicicleta, ha participat en aquesta cursa que constava de 120 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu. 'Lucho' va demostrar estar en plena forma i va finalitzar la categoria 'Adventure' amb la seva bici tipus 'gravel' en setena posició final. Va completar el recorregut amb un temps de 5h40 '.

La prova transcorria per zones molt boniques de l'Empordà i passava per pobles com Peretallada, Torroella de Montgrí, Pals, Mont-Ras o Palamós, des d'on es va iniciar i on va acabar aquesta ruta circular.