L'Uni emmudeix Salamanca

El passat mes de maig, Magali Mendy va fer una trucada a Girona per deixar clar a la gent de l'Uni que volia tornar. Havia aconseguit el que havia desitjat des de petita: jugar a la Primera Divisió francesa i, a sobre, en un equip d'Eurolliga (Villeneuve). Però allà, al seu país, a França, Mendy no s'acaba de sentir valorada i l'escorta tenia ganes de tornar a Fontajau, on la temporada anterior s'havia fet un nom en el bàsquet d'elit després d'anys picant pedra en les divisions inferiors franceses o en el bàsquet alemany. A Girona, lògicament, van dir sí i, en un inici de temporada on la majoria de focus s'han centrat en els fitxatges de Sonja Petrovic i Brittney Sykes, Mendy ha demostrat que ella també és una jugadora impressionant. Dijous, contra el Sopron, l'escorta francesa va fer el triple que segellava la primera victòria de l'Uni en l'Euroliga i ahir va liderar l'assalt de l'Spar Citylift Girona al Würzburg de Salamanca (55-68) amb 27 punts i 7 triples.

Per valorar bé la victòria gironina d'ahir a la pista del Perfumerías Avenida s'ha de deixar una dada ben clara abans de començar: les castellanes tenen una plantilla impressionant, igual o millor que la que els va permetre dominar el bàsquet estatal durant anys. Jewell Lloyd i Tiffany Hayes són dues jugadores molt importants de la WNBA i, al seu costat, Miguel Ángel Ortega compta amb l'eterna Sílvia Domínguez, bones jugadores com Cazorla, Vitola i Samuelson i un munt de soldats per anar a les batalles que agraden al tècnic de l'Hospitalet: Laura Gil, Hof, Ahkator... I l'Uni va saber sortir viu de la batalla del Würzburg amb, com ja havia passat dijous, Coulibaly fent-se immensa a prop de la cistella i tot el grup excel·lint en defensa per acabar fent emmudir l'afició castellana, que comença a veure com el gran rival dels últims anys va pel camí de convertir-se en la seva particular bèstia negra.

Ortega va posar la corpulent holandesa Emese Hof en el cinc inicial per apujar el to del cos a cos amb Coulibaly i, amb una Tiffany Hayes que semblava estar a tot arreu, com volent recordar a Brittney Sykes que la líder d'Atlanta Dreams era ella, el Perfumerías Avenida va començar el partit disposat a clavar un cop sobre la taula com a salutació de benvinguda. Però l'eficient resposta gironina va venir a càrrec de Magali Mendy, que va anotar els primers 11 punts de l'Spar Citylift. El talent de Hayes i Lloyd, en el cas de la segona abans que Ortega s'atipés de la seva poca aportació en defensa, i la tercera falta de Coulibaly van enfosquir el panorama de l'Uni en un segon quart molt dur físicament que les gironines van aconseguir salvar amb el 29-25 del descans.

Mendy va veure la cistella immensa durant tot el partit, 7 d'11 en triples, però la victòria gironina no s'explica tant per l'encert de la francesa com per la defensa de llibre de l'Uni. Un triple de Laia Palau posava les gironines per davant en el marcador contra un Avenida que no trobava la manera d'anotar (31-32), i un rebot ofensiu de Coulibaly, que va treure literalment de la zona Vitola, va permetre a les gironines començar el darrer quart per davant en el marcador abans que, ni un parell de triples consecutius de Vitola i Samuelson, poguessin evitar que l'Uni trenqués definitivament el partit. Ortega va parar el partit amb un temps mort a cinc minuts del final, 45-55 després d'un bàsquet de Coulibaly, però poc després el setè triple de Magali Mendy sentenciava el partit (47-60).

Una diferència que ja no va poder eixugar ni el cop de geni final de Sílvia Domínguez. La victòria i el lideratge en solitari ja havien enfilat el camí de tornada cap a Girona.