El Peralada no té res a fer contra l'efectivitat golejadora de l'Hospitalet

L'onze del Peralada per rebre l'Hospitalet. cf peralada

Després de quatre jornades sense conèixer la derrota, el Peralada va ensopegar ahir contra un dels favorits a ocupar la part alta de la taula. L'Hospitalet va golejar l'equip d'Albert Carbó amb un contundent 0-3, que acaba amb la bona dinàmica dels xampanyers. Tot i el vendaval dels visitants, els verd-i-blancs mai van deixar de buscar el perill a la porteria d'Aliaga, que estava fortificada per una defensa sòlida i efectiva.

Amb ganes d'allargar l'alegria a la seva afició, el Peralada va sortir fort al terreny de joc. De seguida, Ritxi va veure com la defensa de l'Hospitalet li escapçava una rematada des de l'interior de l'àrea fruit d'una assistència de Medina des de l'esquerra. Una tònica que es repetiria durant el partit. Medina també va provar sort amb una vaselina que sortia desviada. Els xampanyers van arrencar amb força, però l'Hospitalet ràpidament els va tallar el ritme. Al minut 7, Miquel Ripoll no va perdonar engaltant una pilota refusada per Aroca dins la petita. A mesura que corria el cronòmetre, el rival se sentia més còmode i en conseqüència els verd-i-blancs retrocedien i veien dificultada la seva pressió.

Abans de marxar al vestidor, els visitants van marcar el segon. Conscients que el Peralada podia complicar-los les coses en qualsevol moment, van anar per feina a la represa. Al 59, Ton Ripoll va marcar el gol que sentenciava el partit culminant una gran jugada personal amb un cacau a l'escaire. Carbó va moure peces a l'equip, però el treball defensiu de l'Hospitalet els va impedir qualsevol intent de perill com el llançament de falta des de la frontal d'Èric Vilanova que va topar a la barrera.