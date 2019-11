Vídeo: Tots els gols de la jornada a la LaLiga Santander

Espanyol - València (1-2)

El València va sumar un triomf (1-2), després de quatre partits sense guanyar, contra l'Espanyol al RCDE Stadium, un partit en el qual l'1 a 1 va arribar amb dues penes màximes per als dos conjunts i que va decantar Maxi Gómez amb un xut inapelable al minut 80.

Llevant - Barcelona (3-1)

El Llevant es va imposar per 3-1 al Barça després d'una gran segona part del conjunt local, en la que va debilitar un apàtic rival , que va oferir una pèssima imatge al Ciutat de València.

Sevilla - Atlético de Madrid (1-1)

Sevilla i Atlético van empatar a un i segueixen a la zona alta, però van desaprofitar la possibilitat de ser líders en un xoc vibrant (1-1) en el que els locals van estar millor a la primera part i els matalassers van reaccionar a la segona, van tenir més opcions de triomf i van fallar un penal per mitjà de Diego Costa.

Reial Madrid - Reial Betis (0-0)

El Reial Madrid va deixar escapar aquest dissabte l'oportunitat de recuperar el lideratge en solitari de la Lliga Santander després d'un exercici d'impotència (0-0) en la definició davant l'equip més golejat del campionat, un Betis liderat per Canales que va treure un punt del Santiago Bernabéu que reforça a Rubi.

Valladolid - Mallorca (3-0)

Sandro Ramírez va posar la cirereta amb un golàs des de la central de l'àrea, que va permetre trencar amb la maledicció que el perseguia des de feia dues temporades, a un Valladolid entregat, que va controlar molt bé el partit, davant un Mallorca que va anar de més a menys i al que va acabar golejant per 3 a 0.

Vila-real - Athletic de Bilbao (0-0)

El Vila-real i l'Athletic Club van tancar amb un empat sense gols el seu duel lliger en La Ceràmica en un partit intens i amb ocasions per als dos conjunts en el que tan sols va fallar la punteria.

Osasuna - Alabès (4-2)

L'Osasuna va guanyar a l'Alabès per 4 a 2 en un partit que quedarà per la història dels navarresos, ja que l'equip dirigit per Jagoba Arraste va superar la seva millor ratxa de partits sense perdre a casa (31), després de ser clarament superior al conjunt vitorià en la totalitat del partit.

Celta - Getafe (0-1)

El Getafe va agreujar la delicada situació del Celta amb una victòria a Balaídos (0-1) en un partit travat i amb escasses oportunitats que va decidir el brasiler Kenedy en aprofitar un error defensiu dels gallecs.

Leganés - Eibar (1-2)

L'Eibar va fer la serietat una virtut i de l'encert or per aconseguir aquest diumenge un triomf a Leganés (1-2) que els permet posar espai amb un rival directe.

Granada - Reial Societat (1-2)

La Reial Societat es va imposar per 1 a 2 al Granada per col·locar-se al capdamunt de la Lliga Santander, amb els mateixos punts que Barça i Madrid, mentre que els andalusos van patir la seva segona derrota consecutiva.