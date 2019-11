El Barça més avorrit i previsible allarga el seu mal moment

El Barcelona va cedir un empat (0-0) contra l'Slavia de Praga, en un partit en què el conjunt blaugrana no va brillar, signant una actuació de baix nivell, en consonància al que s'ha anat veient les últimes setmanes.

Discreta posada en escena de l'equip de Valverde en el primer període. El tècnic ben aviat va haver de corregir el dibuix sobre el camp, a causa d'un rival que va tirar la defensa a més de trenta metres des de la seva porteria, i en ocasions la va arribar a plantar al mig de camp, sense que el Barcelona oferís respostes per atacar-la. Així, Messi es va quedar en punta, amb De Jong, Griezmann i Vidal per darrere, tot i que la inactivitat i improductivitat de l'argentí el va portar a més d'una ocasions a alienar amb els centrals en la creació per rebre al peu.

Va tenir ben lligat de mans l'Slavia al Barça, que va haver d'esperar fins al minut 11 per trencar per primera vegada la defensa, amb una passada en profunditat de Piqué a Semedo, perquè encarés per la banda. De fet, el portuguès va gaudir de més d'una oportunitat amb la pilota a l'espai, però sense resultat, a excepció d'un darrer intent en què va intentar cap Arturo Vidal, que un defensa va acabar tallar. En una altra ocasió, va arrencar una falta que Messi va executar amb resposta del porter Kolar amb els punys.

De la seva banda, l'Slavia va tenir una bona opció en el minut 14, quan Piqué es va embolicar amb la pilota a la banda i Peter Olayinka l'hi va robar. El davanter va encarar Ter Stegen fins que el mateix Piqué el va placar per darrere, cometent falta i veient groga, el que l'impedirà jugar el següent i decidiu partit amb el Dortmund.

Després d'una volea de Messi que es va perdre molt desviada, el conjunt txec va gaudir d'una molt bona oportunitat, quan Stanciu va xutar a plaer però la pilota, que anava entre els tres pals, la va acabar rebutjant l'esquena del seu company d'equip, Frydrych.

Es va animar un xic el Barça, que funcionava a batzegades, sense un clar patró de joc i que depenia excessivament de les individualitats. Sobretot de Messi, que va etzibar un xut al travesser en una jugada en què va tenir fins a dues passades franques per a Griezmann que acabaria passant per alt. Abans del descans, fins a tres córners consecutius i una bona resposta del porter Kolar, que va rebutjar el tret de Messi i un cop de cap de Piqué.

Sergi Roberto va entrar al camp a l'inici del segon acte pel lesionat Jordi Alba i Semedo va passar a la banda esquerra. Sense tenir el partit controlat, va ser el Barça l'equip que va gaudir de les millors oportunitats a la represa. Kolar va tornar a aparèixer per tapar un xut de Sergi Roberto, que va quedar-se tot sol habilitat per Griezmann. Just després, a Vidal li anul·laven un gol per un fora de joc molt just de Leo Messi. Valverde va decidir treure un deslluït Dembélé del camp fent entrar Ansu Fati, mentre que poc després era Rakitic qui substituïa Sergio Busquets.

A l'hora de la veritat, tots dos canvis van afectar molt poc en la millora del joc dels blaugranes, completament fora del partit i amb un Messi que es va connectar en poques ocasions. Tot i això en una d'elles, al minut 78 i quan Ansu Fati li va tirar una diagonal a centre de l'àrea, l'argentí va fregar el gol quan va tocar lleument la pilota. Però un cop més, Kolar, va evitar el que hauria sigut l'1-0.