L'Uni arriba a Polònia després de fer escales a Milà i Munic

Les jugadores han arribat aquest migdia a Gydnia, una ciutat portuària del Mar Bàltic, on demà juguen el seu quart partit en aquesta Eurolliga després d'un llarg viatge que va començar ahir, dimarts, a la tarda. La poca disponibilitat de seients en els vols directes a Polònia ha forçat que l'expedició de l'Uni hagi arribat fins al seu destí agafant tres vols diferents i fen escala a Milà i Munic. Ahir a la tarda, l'Spar Citylift Girona va volar fins a la ciutat italiana on varen fer nit per avui, a primera hora del matí, volar fins de Milà a Munic on han agafat un tercer i últim que els ha portat fins a Gdansk (a uns trenta quilòmetres de Gydnia).

"Les importants victòries de la setmana passada a l'Eurolliga i a Würzburg són una injecció de moral, però també està clar que comencem una nova setmana força cansats físicament i afrontant un complicat viatge a Polònia on anem amb tota la il·lusió de guanyar el que crec que seria el primer partit fora de casa de la història del club en l'Eurolliga" explica Èric Surís sobre el partit de demà a la tarda contra l'Arka Gydnia. Les poloneses han perdut els seus tres primers partits en aquesta Eurolliga mentre que l'Uni va aconseguir la seva primera victòria dijous passat contra el Sopron a Fontajau.





?? Ja som a Gdynia, recuperant forces després d'un viatge llarg!



?? Aquesta tarda, a les 18 h, l'equip s'exercitarà a l'escenari del partit de demà.



