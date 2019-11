El Reial Madrid, obligat a vèncer el Galatasaray si vol aplanar el camí de vuitens

El Reial Madrid està obligat a corregir la seva mala ratxa al Santiago Bernabéu a la Lliga de Campions, on no guanya des del 23 d'octubre del 2018. S'enfronta al Galatasaray, que arriba a la cita sense la seva estrella, Radamel Falcao. El mateix rival contra qui va redreçar el rumb ara fa dues setmanes, però ara necessita tornar-lo a guanyar per fer un pas endavant cap als vuitens de final de la competició. Fa tres partits que no guanya al Bernabéu a Europa el conjunt blanc, després de dues derrotes, contra el CSKA i l'Ajax la temporada passada, més l'empat amb el Bruges del present curs. Zinedine Zidane, el tècnic, no podrà comptar amb Gareth Bale, de nou al centre de la polèmica per ser convocat amb Gal·les sense haver reaparegut amb el Reial Madrid en estar lesionat. Tampoc hi seran James Rodríguez, Marco Asensio ni Nacho Fernández.