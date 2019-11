Golejada al Galatasaray per acariciar els vuitens

El Reial Madrid va donar un cop sobre la taula a la Lliga de Campions després de golejar el Galatasaray (6-0) en la quarta jornada de la fase de grups gràcies a un recital de Rodrygo Goes, el gran protagonista d'un partit que serveix per aclarir el futur dels blancs en la seva competició preferida, molt més a prop dels vuitens de final després del vacil·lant inici, amb dues jornades consecutives sense guanyar.

La nit va trigar molt poc a posar-se de cara per l'equip que dirigeix Zinedine Zidane. D'això es va encarregar el jove Rodrygo, que va signar una autèntica exhibició en només 45 minuts. Va marcar dos gols -al final n'acabarien sent tres perquè ell mateix va tancar la golejada-, en va regalar un altre a Benzema i va generar el robatori que va donar peu a un penal. L'atrevit brasiler, als seus 18 anys, ha començat amb molt bon peu la seva aventura al Bernabéu. Als quatre minuts va controlar amb el pit una pilota de Marcelo, va retallar un rival amb la dreta i la va posar al pal llarg amb l'esquerra. Un gol que va tenir-ho tot. No hi havia millor manera per posar la por al cos als turcs. Tres minuts més tard va utilitzar el cap, un nou recurs, recerca de l'espai i una rematada precisa per tombar el Galatasaray.

El xaval no va aturar aquí els focs artificials, va seguir amb la pirotècnia i al quart d'hora -una pressió en l'àrea rival- va acabar amb la pilota als peus de Kroos, que va rebre una trepitjada de N'Zonzi sobre la línia de l'àrea. L'àrbitre no va assenyalar penal en primera instància, però la revisió del VAR va portar el Reial Madrid als onze metres. Tot l'estadi va demanar que executés Rodrygo, però va ser el capità Ramos qui va deixar el seu segell.

Amb un quart d'hora tot estava dat i beneït, però per si de cas, abans del descans va tornar a aparèixer el davanter brasiler per posar l'esfèrica a l'àrea, on va aparèixer l'omnipresent Benzema, autor del quart. Ell mateix, ja al segon temps, es va encarregar d'ampliar les diferències, quan el matx s'encaminava cap a la seva fi. No hi havia notícies del Galatasaray, que va veure com Benzema feia el cinquè i Rodrygo, ja al descompte, completava el seu hat-trick. El Reial Madrid ja té gairebé els vuitens al sac.