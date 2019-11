L'Espanyol rep el Ludogorets amb l'ambició de reafirmar el seu lideratge de grup

L'Espanyol rep aquesta nit (21.00 hores) el Ludogorets búlgar i ho fa immers en un mal moment de joc i resultats que el mantenen en zona de descens en la classificació de Primera. Sumar avui una victòria injectaria moral al vestidor i consolidaria l'equip com a líder, condició que ja té ara amb set punts, un més que el mateix Ludogorets. «Molts matarien per jugar la Lliga Europa. És una competició que condiciona, però no molesta. Guanyar sempre afecta, sigui on sigui. El més important és aconseguir la victòria i encarrilar la classificació», va dir ahir el tècnic Pablo Machín durant la prèvia. Avui també es juga el Dudelange-Sevilla i el Basilea-Getafe, tots dos a les 18.55 hores.