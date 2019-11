L'Uni Girona es queda amb la mel als llavis a Polònia

Una rigorosa falta de Laia Palau a tres segons del final i el posterior triple de Magali Mendy, en una acció amb, com a mínim, els mateixos contactes que en l'anterior, ha acabat impedint la remuntada de l'Spar Citylift Girona que s'ha quedat a un pas d'aconseguir la seva primera victòria com a visitant a la pista de l'Arka Gdynia polonès (71-69).



Les gironines han anat sempre per darrere en el marcador amb molts problemes per aturar l'australiana Bec Allen, màxim anotadora del partit amb 23 punts, i perdia per 10 punts a vuit minuts del final (61-51). Però, en una bona reacció final, l'Uni ha aconseguit arribar al final amb opcions d'emportar-se la victòria tot i perdre Coulibaly per cinc faltes personals. Un triple de Magali Mendy ha empatat el partit a 67 en el darrer minut i, després d'un bàsquet de Balintova, Elonu ha recuperat l'equilibri en el marcador: 69-69 a quinze segons per acabar. Llavors ha arribat la falta de Palau, Balintova no ha fallat des del tir lliure i Mendy no ho ha pogut arreglar a la desesperada.