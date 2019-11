El repte d'aconseguir la primera victòria lluny de casa

Abans de l'inici d'aquesta jornada de l'Eurolliga, en les tres primeres dates de la competició s'havien jugat dotze partits en el grup de l'Spar Citylift Girona, i d'aquests 10 van acabar amb victòries dels equips locals i només dues dels visitants: el cop sobre la taula del Sopron a Montpeller en la primera jornada (53-66) i la reacció de les occitanes la setmana següent a Gdynia. En canvi, en la tercera jornada tot van ser victòries locals tot i el potencial de visitants com Dinamo de Kursk (derrota a Montpeller), Lió (a Schio) i del mateix Sopron que va caure a Fontajau en la que va ser la primera victòria de l'Uni en aquesta Eurolliga. Les dades no enganyen. Encara que la quarta jornada comencés ahir amb la victoria del Fenerbahçe a Kursk (54-73), és evident que guanyar fora a Europa no és fàcil, però aquesta tarda (18.00, TVGi i Esport3), a Gydnia, una ciutat portuària polonesa a la costa del mar Bàltic, l'Spar Citylift Girona té una bona oportunitat per aconseguir-la contra un Arka Gdynia que és l'únic equip del grup que encara no coneix la victòria i que es trobarà amb unes gironines pletòriques de moral després d'haver-se estrenat a l'Eurolliga derrotant el Sopron i completant la setmana amb l'assalt de diumenge a la pista del Perfumerías Avenida en el gran clàssic del bàsquet femení estatal.

«Les importants victòries de la setmana passada a l'Eurolliga i a Würzburg són una gran injecció de moral, però també està clar que comencem una nova setmana força cansats físicament i afrontant un complicat viatge a Polònia, on anem amb tota la il·lusió de guanyar el que crec que seria el primer partit fora de casa de la història del club en l'Eurolliga», explica Èric Surís tot recordant que, en la primera experiència gironina a la màxima categoria (temporada 2015/16), les quatre victòries que va aconseguir l'Uni van ser totes a Fontajau. «En una lligueta de 14 jornades tots els partits són importants, al final nosaltres tenim clar que a casa ens hem de fer forts i a fora tot el que sigui poder rascar una victòria seria meravellós per a nosaltres», admet el tècnic gironí.

El 0-3 de balanç del Gdynia, la seva derrota per 20 punts de la setmana passada a la pista del Fenerbahçe o el fet que el Sopron guanyés a Polònia en la primera jornada són factors que porten a pensar que avui és un bon dia per estrenar-se. Però, com recorda Surís, «fins fa una setmana nosaltres tampoc havíem guanyat cap partit i segur que es volen estrenar a casa», en una línia de pensament que també segueix la pivot sèrbia Tija Andusic: «Encara no han guanyat en l'Eurolliga, tenen jugadores joves que són intel·ligents jugant i que tenen experiència tant en l'Eurolliga com en l'Eurocup; no les podem subestimar perquè poden jugar molt bé i no serà gens fàcil guanyar...».

L'Arka Gydnia va protagonitzar la gran sorpresa de la fase prèvia eliminant el Botas turc, sobre el paper superior per plantilla, amb dues victòries molt solvents en els dos partits d'una elminatòria que els va donar dret a jugar aquesta Eurolliga. «Mantenen un bloc des de fa anys, tenen bon físic i molta amenaça des de la línia de tres punts», avisa Surís sobre un equip en què no sobresurt cap gran estrella de renom però que, per exemple, té jugadores com la polonesa Maryia Papova, una aler d'1,88 d'alçada que va fer 27 punts en el segon partit contra el Botas, o la base Marissa Kastanek i la pivot alemanya Marie Gulich, totes dues amb 20 punts en el dia de l'ajustada derrota del Gdynia contra el Montpeller a casa. L'única extracomunitària de la plantilla de l'Arka és l'australiana Bec Allen, 13 punts de mitjana per partit, i l'equip que entrena l'històric exjugador letó Gundars Vetra no té cap nord-americana.