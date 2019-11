Salamero es fa càrrec del Figueres després de la destitució d'Agustí

Javi Salamero és des d'ahir al vespre el nou entrenador del Figueres, ja que ha agafat el càrrec que deixa Xavi Agustí, destituït pels mals resultats. La dolorosa derrota de diumenge al camp del cuer de Tercera, el Sants (3-1), ha sigut la gota que ha fet vessar el got de la paciència de la junta directiva. El projecte ambiciós que Narcís Bardalet, reelegit com a president el març passat, havia promès en la campanya electoral per aquesta temporada de moment no ha reeixit i l'equip no s'ha mogut de la zona baixa de la classificació, amb 11 punts en 11 jornades. El descens que marquen l'Igualada i el Sants és només a dos.

La solució l'ha de portar Salamero, nomenat gerent del Figueres el maig passat, poc després que el Palamós el destituís anant tercer a Primera Catalana a escasses jornades per acabar la Lliga. El pas de la banqueta als despatxos li ha acabat durant poc, i d'aquesta manera l'exentrenador i exdirector esportiu del Girona es posa un altre cop en el paper de màxim responsable tècnic. El Figueres havia confiat d'entrada en Xavi Agustí, vist que el curs passat va ser capaç de redreçar el rumb de la Unió quan va rellevar Joan Esteva al febrer, fulminat per una funesta ratxa de tres derrotes seguides i nou jornades sense guanyar. Agustí va ser promocionat des de l'equip juvenil i els resultats van acabar arribant. El Figueres va ser dotzè, amb 49 punts, al final de la Lliga, i es va salvar del descens amb comoditat. Aquests bons resultats van animar la junta a renovar-li la confiança per aquesta temporada, amb la idea de lluitar pel play-off, però de moment els resultats no han arribat i s'ha optat per buscar un revulsiu.

Javi Salamero deixarà la gerència del club i es dedicarà plenament a les funcions d'entrenador. Coneix perfectament la plantilla perquè ell, des dels despatxos, va col·laborar en la seva confecció. A més la banqueta de Vilatenim no li vindrà de nou perquè entre 2003 i 2005 va ser el tècnic de la FE Figueres a Tercera Divisió. Salamero és nascut a Saragossa fa 48 anys i va fer la major part de la seva carrera futbolística a Girona en equips com el Lloret, el Blanes i el Vilobí. Com a tècnic va iniciar-se al Vilobí, però la seva època de més esplendor li va arribar al Girona, de la mà de Josep Gusó, amb qui va entrar com a director esportiu després d'un descens a Tercera. Junts van dur l'equip a Segona A el 2008 i, un cop a la categoria de plata, va assumir-ne funcions de tècnic un parell de cops, salvant la categoria (2008/09 i 2012/13). A Segona A també ha entrenat el Sabadell, i a Segona B, el Nàstic. Altres equips per on ha passat són Farners, Llagostera B i Palamós.