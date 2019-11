El Bàsquet Girona organitza un torneig «3x3» per a universitaris

El club presidit per Marc Gasol ha organitzat un torneig de 3x3 adreçat específicament als universitaris gironins amb premis per als guanyadors i 10 punts per al programa de reconeixement acadèmic, a més d'una entrada per veure el primer equip de LEB Plata per a tots els participants. El torneig se celebrarà aquest proper dijous, 14 de novembre, al pavelló de Palau Sacosta, de les 12 del migdia a les tres de la tarda. Les inscripcions s'han de fer presencialment al Servei d'Esports de la UdG fins al dia 12 de novembre. El preu per equip és de 15 euros (mínim de tres persones i màxim de cinc per equip).

L'equip guanyador tindrà com a premis un sopar al restaurant Munich, una samarreta de la Grada d'Animació, una bufanda oficial del primer equip del Bàsquet Girona i, també, juntament amb el finalista, serà el protagonista del temps del descans del partit del sènior de LEB Plata contra el Prat perquè repetiran la final a la pista central de Fontajau. Tots els participants del torneig rebran una entrada per a aquest partit (dissabte 16 de novembre), a banda dels 10 punts per al programa de reconeixement acadèmic.