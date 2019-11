L'Espanyol manté l'idil·li amb Europa amb una golejada

L'Espanyol, dirigit per l'exentrenador del Girona Pablo Machín, va aconseguir una històrica golejada davant el Ludogorets (6-0) i la classificació per a setzens de final en un partit sense història des dels primers minuts. L'equip local es va concedir un homenatge en una temporada difícil a la Lliga per augmentar la seva moral abans de visitar l'Atlètic de Madrid diumenge vinent. Els banc-i-blaus no van tenir problemes per superar un Ludogorets que va jugar amb nou des del minut 35.

Melendo va inaugurar el marcador després d'una passada de Granero gràcies a un xut a dins de l'àrea i Lluís López va col·locar el 2-0 amb una bona rematada de cap. En aquells moments, Forsters ja havia estat expulsat amb vermella directa i poc després va ser Goralski qui va cometre un clar penal que va permetre a Vargas aconseguir el tercer.

Corchia va xutar al pal abans de la mitja part tot anunciant més gols, però no van arribar fins a la segona meitat en botes de Campuzano, Pedrosa i Ferreira, que van establir el resultat més voluminós de l'Espanyol en la seva història en les competicions europees.