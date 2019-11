L'Olot firma un acord amb el Barça per tenir més cedits com Comas i Peque

El central Arnau Comas i el davanter Peque juguen des d'aquest estiu a l'Olot cedits pel Barça en una línia de col·laboració esportiva que el club garrotxí vol convertir en estable a través d'un conveni de col·laboració que han signat els dos clubs. El nou acord, segons va fer públic ahir l'Olot, permetrà als olotins tenir la possibilitat de rebre cessions dels jugadors del futbol base del Barça que no tinguin lloc al filial blaugrana, a banda de tenir accés a clínics de formació per als seus tècnics i alguns avantatges per als socis del club garrotxí en forma de descomptes en entrades. A canvi, el Barça tindrà un dret preferencial sobre els jugadors de l'Olot.

La presentació del conveni va tenir lloc al local social de l'Estadi Municipal d'Olot, on el president, Joan Agustí, acompanyat pel directiu Jordi Reyes i el director esportiu Sergi Raset, va explicar que des de feia temps l'Olot treballava per aconseguir un acord amb el Futbol Club Barcelona. Va recordar que els orígens del futbol a Olot estan lligats al club blaugrana i que, a més, el club olotí coincideix amb el Barça en valors de competitivitat, esperit d'equip i catalanitat. Va raonar que l'Olot no pot establir acords amb clubs llunyans, amb els quals no té coincidències i va celebrar haver aconseguit establir una relació documentada amb el primer club de Catalunya.

El director esportiu, Sergi Raset, va precisar que l'Olot no té exclusivitats sobre els jugadors del Futbol Club Barcelona Masia. Va apuntar que la idea és que els jugadors formats als equips base del Barça sense lloc al filial puguin seguir el creixement esportiu en un club amb un bon estadi i jugant a Segona B. Segons ell, la idea és que els jugadors formats al Barça s'adonin que a Olot podran aconseguir els minuts que necessiten quan acaben la seva etapa juvenil. Sergi Raset va precisar que l'Olot és un club que aposta per la gent jove i que juga un futbol on es busca tenir la possessió de la pilota. Raset va posar d'exemple les cessions d'Arnau Comas i Peque, que van arribar a Olot a l'estiu i que estan jugant minuts a Segona B amb Raúl Garrido.

L'acord entre els dos clubs també contempla descomptes per als socis de l'Olot en entrades per a l'estadi Johan Cruyff (on juga el filial) i el Palau Blaugrana, així com al Palau de Gel i al Museu del Camp Nou.

Com a contrapartida, el Barça tindrà un dret preferencial sobre el futur dels jugadors del primer equip i la base de l'Olot. De moment, el conveni està signat per un any però es pot allargar.