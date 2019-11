Els «warriors» de Víctor Bertomeu

Els nens i les seves famílies veient el Peralada-Hospitalet | CF Peralada

El primer equip del Peralada té una afició entranyable. Desperta l'enveja de més d'un club visitant. Si no que li ho preguntin al davanter ampostí Víctor Bertomeu. El futbolista xampanyer va endur-se el plat fort diumenge passat en el partit al Municipal contra l'Hospitalet (0-3) amb la gran sorpresa que li van preparar els nanos del prebenjamí A. «Els teus warriors sempre amb tu, míster Víctor», deia amb lletres ben grans una pancarta que feia patxoca des de la grada. En qüestió de pocs mesos, la pinya que ha aconseguit crear Bertomeu amb l'equip que entrena és més que evident.

«No m'ho esperava per res del món. Dissabte passat vam acabar el partit amb els nens i els faig dir "fins dimecres", que era el pròxim entrenament. Tots van començar a riure, però no vaig adonar-me de res. Van anar a dinar tots plegats per preparar-me la pancarta i diumenge quan vaig sortir a escalfar abans del partit de seguida els vaig veure. Em va fer molta il·lusió i van donar molt d'ambient», confessa Bertomeu. Encara que «fa poc temps que els entreno, ens ho estem passant molt bé perquè som una pinya, també amb els pares, que s'impliquen molt».

L'ebrenc ja havia tingut alguna experiència com a entrenador a Tarragona i Amposta, però ara feia temps que no s'hi dedicava. El seu pas per Peralada, on viu en un apartament amb tres companys més del primer equip -Guillem Jiménez, Jorge Torres i Damian Waller-, ha estat l'excusa perfecta per tornar a viure el futbol des de la banqueta. «Amb el projecte d'aquest any, donant confiança als de la casa, hi ha una relació més propera amb la gent del poble. Jo soc de fora, però com que soc una persona oberta i visc aquí, ja em sento un més. Peralada és encantador i des del club no em falta res, m'estan molt al damunt», explica el davanter.

Els joves futbolistes del prebenjamí A del Peralada, amb Víctor Bertomeu

Bertomeu va aterrar al club verd-i-blanc, després d'haver de desdir-se d'anar cap a l'Índia per competir amb l'Odisha a la Superlliga índia: «Per problemes de fitxes europees, restringides a 17 jugadors, se'm van tancar les portes perquè un porter es va lesionar i van utilitzar la meva plaça per fitxar-ne un altre. Va ser una proposta de l'entrenador Josep Gumbau, que és d'Amposta i volia donar-me l'oportunitat. Després d'això, vaig plantejar-me anar a Segona Catalana amb la Rapitenca però en Josep va dir-me que intentés buscar un equip a Tercera perquè tinc bones condicions i amb 27 anys encara puc donar molt de mi».

Al Peralada, cada jornada que passa, el davanter fa mèrits per reivindicar-se i tenir més protagonisme a l'equip d'Albert Carbó. Malgrat haver patit una lesió als isquiotibials, que va deixar-lo gairebé un mes fora de la convocatòria, Bertomeu «se sent millor i amb confiança». El duel davant l'Igualada (0-3) va ser la primera victòria per als xampanyers i també un punt d'inflexió per a Bertomeu. «Vaig fer el primer gol, encara que al minut 87 van expulsar-me i vaig perdre'm el següent partit. Contra el San Cristóbal vaig entrar a la segona part i ja fa dues jornades que estic en l'onze titular. A Manresa també vaig marcar i contra l'Hospitalet no vam tenir opcions. Em sento molt bé», assegura l'ídol dels «warriors» del prebenjamí A del Peralada.