El Bàsquet Girona es retroba amb el triomf

Després de la derrota, la setmana passada, a la pista del Múrcia, el Bàsquet Girona ha aconseguit una nova victòria davant el Pardinyes Lleida (84-62) que l'aproxima a jugar la final de la Copa LEB Plata.

Ha estat un partit que s'ha començat a encarrilar a favor dels gironins en el tercer període, trencant el duel amb un parcial de 9-0 després de la represa (49-42). El primer temps el partit ha estat molt igualat

A partir d'aquí tot ha estat més fàcil per conjunt entrenat per Àlex Formento, que amb una excel·lent segona meitat, ha acabat guanyant per 22 punts (84-62)