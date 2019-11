El Bordils es retroba amb la victòria derrotant el Còrdova

El Bordils ha sumat aquesta tarda la segona victòria de la temporada després de desfer-se del Còrdova per 29 a 26. El xoc ha estat molt disputat ja que a la mitja part els blanc-i-verds perdien per només un gol (12-13), un resultat que han pogut finalment capgirar al segon temps. Aquest triomf significa la tornada a la senda de la victòria després de quatre jornades sense saber què és vèncer. De l'equip entrenat per Pau Campos cal destacar el jugador Pep Reixach que ha anotat fins a vuit dianes.