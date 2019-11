Messi despatxa al Celta amb un altre recital

El FC Barcelona va doblegar (4-1) al RC Cèltic aquest dissabte en el duel de la jornada 13 de LaLiga Santander celebrat al Camp Nou, un nou rescat de Leo Messi als seus quan els gallecs estrenyien, amb dos gols de falta i un altre de penal per a respondre en la lluita pel lideratge amb el Reial Madrid.

Ernesto Valverde va tornar a fer canvis en el seu onze, en la composició d'un centre del camp amb Sergi Roberto, De Jong i Arthur, a més de girar en defensa amb Umtiti i Júnior i posar a dalt a Ansu Fati. Un Barça a la recerca de joc va sofrir una vegada més la falta d'idea definida, amb l'afegit d'una forta pressió rival. Busquets, que va entrar des de la banqueta, va acabar sent vital.

El quadre gallec, amb l'estrena d'Òscar García en la banqueta, va fer un pas al capdavant en el seu estil per a fer dubtar al seu prestigiós rival. Li va funcionar per moments, fins que Messi va decidir ficar-se entre centrals i treure al seu equip de la cova. El '10' ho va fer tot i amb el seu guant del peu esquerre va donar una vegada més pau i alegria al Camp Nou en un moment de dubtes i conat de crisi.

Una vegada més el Barça va trobar els gols abans que el joc, però el resultat era objectiu suficient, després de l'empat a zero davant el Slavia Praga i la derrota la passada jornada davant el Llevant. Els de Valverde van reconduir la situació malgrat un inici dubitatiu per una pressió rival que van trigar a imitar, gràcies als intents de Messi per treure al seu equip i un penal per mà de Aidoo.

El '10' ho va convertir i el Celta es va enfonsar per moments en la seva baixa autoestima. Un inesperat canvi de Semedo va donar entrada a Busquets i el Barça va adoptar la pressió sobre la sortida rival. La millora local es va trobar amb l'empat de Olaza, de falta directa que va cometre Messi en el seu intent per recuperar una pèrdua. El capità blaugrana es va rescabalar en el descompte amb la falta del 2-1.

Cop rere cop per a un Celta en descens, amb el tercer en l'inici del segon temps. Una altra falta que va colar Messi amb suavitat però inassolible per al porter, en el seu vuitè gol en lliga en els últims cinc partits. El Celta va provar a Ter Stegen des de fora de l'àrea amb Sisto i Beltrán, però el Barça va saber jugar còmode amb la possessió i amb Messi regalant assistències que ningú va aprofitar.

Dembélé va entrar després del descans i va perdonar encara que també va generar. Mentrestant, li va pesar de nou l'actuació discreta a Griezmann, desapercibo i sense gol. Pel francès va tornar després de lesió Luis Suárez, però qui va rubricar la nit culer va ser Busquets amb el 4-1. A l'aturada per seleccions es va líder el Barça amb 25 punts, els mateixos que un Madrid que va guanyar poc abans (0-4) al Eibar. Els d'Óscar en zona vermella i caient, a l'espera de la resta de la jornada.