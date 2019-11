Guanyar i fer un bon partit, els objectius del Barça avui contra el Celta

El Barcelona tornarà a posar a prova el seu liderat aquesta nit (21.00 hores) contra un Celta que arribarà al Camp Nou després d'haver acomiadat el seu tècnic i amb el seu relleu definit: l'exblaugrana Òscar García Junyent. La seva aposta és posar per primer cop la seva metodologia cruyffista a la Lliga, després de diverses experiències en altres països.

L'equip d'Ernesto Valverde té un objectiu clar, com és un triomf al preu que sigui per evitar la pèrdua del liderat i, sobretot, que les aigües no s'alterin al club, després de l'empat aquesta setmana al Camp Nou contra l'Slavia (0-0) a la Champions i l'estrepitosa derrota el cap de setmana passat al camp del Llevant (3-1). L'ensopegada a València el cap de setmana anterior va tornar la inquietud a un equip que porta vivint aquest curs a la corda fluixa.

No obstant això, gràcies a les ensopegades de rivals directes, el Barcelona continua mantenint-se al capdavant, el qual defensarà sense un altre dels seus titulars, el lateral Jordi Alba, que ha recaigut d'una antiga lesió i estarà un mes absent. Aquesta baixa hauria de donar-li la titularitat a un jugador com Júnior Firpo, amb escassos minuts fins la data.

Al mig del camp, després del mal partit contra el Llevant, en què van ser alineats Arthur, De Jong i Vidal, i que el trident format per Busquets, De Jong i Vidal no va funcionar contra l'Slavia, hi ha dubtes sobre la confecció en aquella zona. Al davant, Luis Suárez surt d'una lesió, ahir va rebre l'alta mèdica i és la principal novetat d'una convocatòria de 19 futbolistes. Si està al cent per cent jugarà. Si no, caldrà buscar-li un relleu. Podria ser Ansu Fati, sempre al costat dels intocables Griezmann i Messi.

Estrena entrenador el Celta, que espera aprofitar el fluix moment del Barça. Però l'equip seguirà sense poder comptar, per lesió, amb dos dels seus referents ofensius: Rafinha Alcántara i Santi Mina. Òscar Garcia no revolucionarà l'onze, però sí medita retocar algunes peces. Podria ser titular el gironí David Juncà.